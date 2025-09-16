Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chính phủ giao nhiệm vụ quan trọng cho Bộ trưởng Nội vụ

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội về dự án Luật Viên chức (sửa đổi) và các văn bản liên quan.

Bộ trưởng chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức (sửa đổi) do Bộ Nội vụ trình.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Viên chức (sửa đổi); thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ về dự án luật và các văn bản liên quan trình Quốc hội theo quy định.

197bnv.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại kỳ họp Quốc hội.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội; chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về dự án luật, chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Bộ Nội vụ cho biết, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được thiết kế theo nguyên tắc kế thừa và chỉnh lý những nội dung của Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cho phù hợp với quy định mới của Đảng và theo đúng nguyên tắc, mục tiêu với các nội dung cụ thể.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công - tư, tạo cơ chế trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Linh hoạt trong tuyển dụng, đánh giá

Lần sửa đổi này cũng hướng tới cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và phục vụ nhân dân.

Đồng thời, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) cũng tập trung rà soát, bổ sung chính sách theo hướng đơn vị sự nghiệp được chủ động trong công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, phù hợp với chủ trương mới của Bộ Chính trị và thực tiễn.

Luật sửa đổi còn hướng đến mục tiêu hình thành cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng để đơn vị sự nghiệp công lập thu hút, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động, chuyên gia, nhà khoa học, phù hợp với nhu cầu nhân lực và điều kiện tài chính của đơn vị;

Dự thảo luật cũng cho phép đơn vị sự nghiệp vận hành như chủ thể kinh tế (đối với các đơn vị tự chủ); tạo cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng, đánh giá, sử dụng phù hợp với mức độ tự chủ trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc phục vụ cộng đồng.

Đồng thời, tạo cơ chế quản trị đội ngũ linh hoạt theo hướng mở, thích ứng với mọi mô hình tổ chức; tạo cơ chế đủ mở để mỗi đơn vị được "thiết kế riêng" cách quản lý, sử dụng, tuyển dụng đội ngũ của mình.

Luân Dũng
#Luật Viên chức sửa đổi #quản lý nguồn nhân lực công-tư #tuyển dụng viên chức linh hoạt #chính sách nhân sự ngành nội vụ #quản trị đội ngũ viên chức #đổi mới quản trị quốc gia #cơ chế tuyển dụng viên chức #quản lý nguồn nhân lực đơn vị sự nghiệp #chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao #pháp luật viên chức Việt Nam

