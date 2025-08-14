Ngoài tiền lương, viên chức sẽ có thêm 'nguồn thu hợp pháp khác'

TPO - Nhà nước có cơ chế để bảo đảm tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công thiết yếu, theo dự thảo Luật Viên chức sửa đổi.

Viên chức được hưởng lương từ “nguồn thu hợp pháp khác”

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) đang được lấy ý kiến trước khi thẩm định, trình Quốc hội tại kỳ họp tới có nhiều điểm mới so với Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật hiện hành quy định, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Ngoài tiền lương, viên chức sẽ có thêm “nguồn thu hợp pháp khác”. Ảnh minh họa

Về nội dung này, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, dự thảo sửa đổi kế thừa quy định hiện hành, đồng thời bổ sung quy định viên chức được hưởng lương từ “nguồn thu hợp pháp khác” để phù hợp với loại hình tổ chức đơn vị sự nghiệp có tự chủ.

Điểm đáng chú ý khác, nếu như luật hiện hành quy định viên chức phải “tận tụy phục vụ nhân dân”, thì dự thảo sửa đổi nhấn mạnh, viên chức phải có thái độ tôn trọng, tận tụy, văn minh, lịch sự khi phục vụ nhân dân; không gây phiền hà, nhũng nhiễu; bảo đảm quyền được tiếp cận dịch vụ một cách công bằng của mọi người dân, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu.

Ngoài ra, dự thảo Luật Viên chức sửa đổi cũng nhấn mạnh tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của viên chức, đặc biệt trong các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Về quản lý viên chức, lần sửa đổi này cũng hướng tới quy định, viên chức sẽ thực hiện quản lý theo vị trí việc làm gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và đóng góp phục vụ người dân, xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi này để bảo đảm phù hợp với việc quản lý viên chức theo vị trí việc làm, gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và đóng góp cho xã hội; bỏ quy định chức danh nghề nghiệp viên chức là cơ sở để tuyển dụng viên chức.

Luật hiện hành quy định rõ về việc bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo hướng tới thực hiện nguyên tắc phân cấp, phân quyền tương ứng với mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và trách nhiệm giám sát của cơ quan quản lý; bảo đảm quyền chủ động toàn diện về nhân sự gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc sửa đổi bổ sung này vừa thể hiện nguyên tắc phân cấp, phân quyền, vừa gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng

Điểm mới khác được gắn với yêu cầu chuyển đổi số khi dự thảo sửa đổi hướng tới thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu quản lý đội ngũ viên chức thống nhất trong từng ngành, lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc. Chủ trương này được gắn với chuyển đổi số trên cơ sở nền tảng dữ liệu dùng chung nhằm phục vụ quản lý đội ngũ, kiểm soát chất lượng và phát triển nguồn nhân lực.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ quy định tiêu chuẩn chức danh do thực hiện quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh viên chức sẽ quy định tại nội dung của vị trí việc làm.

Về hợp đồng làm việc giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng, kế thừa quy định hiện hành, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung "các nội dung khác" tại hợp đồng, làm cơ sở để mở rộng quyền, nghĩa vụ của viên chức.

Điểm đáng chú ý khác, tại điều 6, dự thảo luật quy định rõ về chính sách tiền lương và thu nhập đối với viên chức.

Cụ thể, dự thảo nêu rõ, Nhà nước có cơ chế để bảo đảm tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công thiết yếu.

Cùng với đó, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm và các thu nhập khác cho viên chức. Điều này nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, bảo đảm phù hợp với đặc thù ngành, nghề và mức độ tự chủ theo quy định pháp luật.