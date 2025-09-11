Bộ trưởng Nội vụ: Không để xảy ra tình trạng ‘việc anh, việc tôi’

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, các đơn vị "không bàn khó, chỉ bàn làm" và phải gắn kết "như răng với môi, không để xảy ra tình trạng việc anh, việc tôi".

Đã khớp hơn 1,3 triệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 11/9, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp chuyên đề bàn giải pháp thúc đẩy triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý các đơn vị ‘không bàn khó, chỉ bàn làm’ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, năm 2025 là năm dữ liệu, nên phải quyết tâm làm xong để xây dựng được trung tâm dữ liệu của Bộ Nội vụ có thể kết nối liên thông đồng bộ.

“Tổng Bí thư Tô Lâm khi dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ cũng chỉ đạo, Bộ Nội vụ phải tiên phong trong chuyển đổi số”, Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp. Ảnh: BNV

Thông tin tại cuộc họp, ông Đỗ Chí Dũng - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin cho biết, hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã được xây dựng và đưa vào vận hành.

Cơ sở dữ liệu này quản lý thông tin hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức viên chức phục vụ quản lý nhà nước, liên quan đến biến động về vị trí việc làm, ngạch, bậc...

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Công an đối khớp được 1.365.761 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức từ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tổng số 1.436.507 hồ sơ đã được phê duyệt.

Hiện nay, 12/34 địa phương và 3/28 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu của hồ sơ cán bộ công chức, viên chức lên hệ thống.

Ông Dũng cho biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương điều chuyển dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Tuy nhiên, dữ liệu hiện nay chưa đảm bảo các tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, sau khi các bộ, ngành, địa phương hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Đỗ Chí Dũng cho biết.

Năm 2025 hoàn thành 14 cơ sở dữ liệu

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của bộ và của quốc gia, phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ.

Cùng với đó phải thay đổi tư duy, thay đổi bằng chính "con người số" từ Bộ trưởng đến các Thứ trưởng, đến lãnh đạo các đơn vị, phải coi đây là sự sống còn của ngành nội vụ.

“Đất nước muốn vươn mình, hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc phải bắt đầu từ chuyển đổi số, xã hội số, công dân số”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về mục tiêu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu trong năm 2025 phải hoàn thành 14 cơ sở dữ liệu. Đối với 2 cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và về an sinh xã hội phải đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đề ra. Các dữ liệu còn lại phải đảm bảo "Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Từ mục tiêu trên, bà Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, các bên phải gắn kết như “răng với môi”, không để xảy ra tình trạng "việc anh, việc tôi". Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, có tiến độ rõ ràng.

Cùng với đó, cần tập trung hoàn thiện thể chế để tháo gỡ "điểm nghẽn” trong triển khai công việc, xác định nhiệm vụ nào cần xây nghị định hay thông tư, đảm bảo liên thông và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính.