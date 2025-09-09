Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Không nên khuyến khích công chức viết đơn xin thôi việc

TPO - Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, địa phương phải tiến hành đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã theo 2 nhóm, đó là: nhóm giữ lại làm việc và nhóm giải quyết chế độ chính sách, ví dụ như chính sách tinh giản biên chế. “Đó là bước đầu tiên để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Không nên khuyến khích công chức viết đơn xin thôi việc, vì như thế sẽ mất người giỏi”, ông Tuấn bày tỏ.

Đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã

Trao đổi với PV, TS. Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận, sau 2 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành đúng hướng và có thể khẳng định, đây là một mô hình tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước cũng như xu thế của thời đại.

Theo ông, chính quyền địa phương 2 cấp đã gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, chính quyền kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển. Tuy nhiên, quá trình vận hành cho thấy vẫn còn có những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ và hoàn thiện.

Về cán bộ địa phương, ông Trần Anh Tuấn cho rằng, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường và đặc khu rất cố gắng, tận tụy và trách nhiệm với công việc.

Tuy nhiên, vẫn còn có bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về năng lực, các kỹ năng hành chính để giải quyết công việc một cách thực sự nhanh chóng, hiệu quả.

Theo ông Tuấn, trước mắt, lãnh đạo chính quyền địa phương phải tiến hành đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã theo 2 nhóm, đó là: nhóm giữ lại làm việc (những người đáp ứng được yêu cầu công việc, làm việc tốt) và nhóm giải quyết chế độ chính sách, ví dụ như chính sách tinh giản biên chế.

“Đó là bước đầu tiên để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Không nên khuyến khích công chức viết đơn xin thôi việc, vì như thế sẽ mất người giỏi”, ông Tuấn bày tỏ.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá phân loại chất lượng công chức. Để xác định được người làm việc tốt, hiệu quả, theo ông, phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, có tính đột phá trong công tác đánh giá, phân loại.

Nguyên Thứ trưởng Nội vụ cho rằng, cần thiết phải nghiên cứu để ứng dụng các công cụ bổ trợ cho đánh giá công chức như đánh giá phản hồi 360 độ, KPI, OKR đối với những nội dung định lượng được để bảo đảm tính khách quan, công bằng và chính xác.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh việc tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; bổ sung kỹ năng hành chính và thực thi công vụ cho các nhóm cán bộ, công chức ở xã, phường…

Về dài hạn, ông Tuấn cho rằng, Chính phủ cần tập trung xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với các đơn vị thuộc chính quyền địa phương ở xã, phường, lấy đó làm căn cứ để xác định biên chế đầy đủ, phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Giữ người giỏi, tuyển thêm người tài

Để mô hình mới hoạt động hiệu quả, TS. Trần Anh Tuấn cho rằng, các bộ, ngành Trung ương vẫn phải tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương, đặc biệt là với chính quyền địa phương ở xã, phường, đặc khu.

Điều này vừa thể hiện trách nhiệm của Chính phủ, vừa thể hiện sự gắn bó, liên thông, kết nối trong toàn hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã.

Vừa qua, một số bộ, ngành đã có sáng kiến cử công chức về hỗ trợ địa phương tháo gỡ các khó khăn. Theo ông, đây là một cách làm hay nhưng sẽ hay hơn, hiệu quả hơn nếu việc cử công chức này được căn cứ vào đề nghị của địa phương.

Nghĩa là, địa phương cần hỗ trợ ở lĩnh vực nào, ngành nào thì có văn bản đề nghị cử những công chức thạo việc, có kinh nghiệm. Các bộ, ngành sẽ căn cứ vào đó để lựa chọn cử công chức phù hợp về địa phương hỗ trợ.

“Việc đồng hành cùng địa phương còn thể hiện ở chỗ, các bộ, ngành phải luôn theo dõi, rà soát các quy định để đề xuất với Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương”, nguyên Thứ trưởng Nội vụ lưu ý.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng, cần khẩn trương thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc giữ lại người giỏi, tuyển thêm người tài và giải quyết chính sách dôi dư. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã.

“Việc xây dựng nền tảng về cơ sở hạ tầng cũng cần chú ý. Bên cạnh hạ tầng cứng như trụ sở, điều kiện, phương tiện để làm việc, cần chú ý hạ tầng mềm như xây dựng nền tảng dữ liệu quốc gia, các phần mềm đảm bảo tích hợp, liên thông, kết nối thống nhất; phát triển nhân lực số...”, TS. Trần Anh Tuấn cho hay.

Theo ông, Nghị định 118 của Chính phủ có một điểm rất mới, đó là Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

“Đây là quy định rất tiến bộ, phù hợp với bối cảnh mới, thuận lợi cho vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt và hiệu quả. Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào mọi hoạt động hành chính là yêu cầu bức thiết, để phục vụ nhân dân tốt hơn”, TS. Trần Anh Tuấn chia sẻ.