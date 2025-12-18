Toàn cảnh cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trước thời điểm thông xe kỹ thuật

TPO - Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chia làm 3 dự án thành phần. Đến nay, Dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, Dự án thành phần 2 đảm bảo thông xe kỹ thuật thì Dự án thành phần 1 vẫn còn ngổn ngang

Sau hơn 2 năm triển khai thi công tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 53,7 km (chia làm 3 dự án thành phần) đang bước vào giai đoạn nước rút, trong đó có đoạn đã hoàn thành, đoạn đảm bảo thông xe kỹ thuật và đoạn vẫn đang dang dở.

Đoạn đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TP.HCM

Trong đó, Dự án thành phần 3 thuộc - tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nay đã đạt hơn 97% giá trị xây lắp, các hạng mục chính cơ bản hoàn thiện. Chủ đầu tư đang tập trung xử lý những phần việc cuối cùng để bảo đảm thông xe, đưa tuyến vào khai thác đúng chỉ đạo của Chính phủ trước ngày 19/12.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành

Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Dự án thành phần 3 có chiều dài khoảng 19,5 km qua địa phận TP.HCM, được khởi công từ tháng 6/2023 và đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025. Giá trị xây lắp đến nay đạt khoảng 1.656 tỷ đồng, tương đương hơn 97% khối lượng. Phần tuyến chính đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, sơn kẻ đường, lắp đặt dải phân cách và hàng rào. Hiện tại, các đơn vị đang hoàn thiện hệ thống biển báo an toàn giao thông, chiếu sáng tại khu vực các nút giao Hội Bài - Phước Tân và Quốc lộ 56.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giữa tỉnh Đồng Nai với TP.HCM đã kết nối liền mạch khi Dự án thành phần 2 đang hoàn thành nhiều đoạn

Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải hoàn thành trước ngày 19/12 (không bao gồm nút giao bổ sung ĐT.991). Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đảm bảo với tiến độ hiện nay, tuyến chính đủ điều kiện khai thác đúng thời hạn, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Công nhân đang lắp đặt dải phân cách cứng tại đoạn tuyến Dự án thành phần 2

Dự án Thành phần 2- Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài hơn 18 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Hiện nay, tổng sản lượng thi công của dự án thành phần 2 đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tương đương với khoảng 70% giá trị hợp đồng đã ký.

Nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết một hạng mục tại Dự án thành phần 2

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho biết Dự án Thành phần 2 đảm bảo thông xe kỹ thuật. Hiện nay, trên tuyến chỉ còn khoảng 1 km phải xử lý nền đất yếu.

Một đoạn cao tốc thuộc Dự án thành phần 1 đã hoàn thành

Trong khi Dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, Dự án thành phần 2 đảm bảo thông xe kỹ thuật thì Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản hiện công trường vẫn đang ngổn ngang.

Nhiều đoạn thuộc Dự án thành phần 1 đang thi công nền đường

Tỉnh Đồng Nai đang đốc thúc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công 3 ca, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, đến thời điểm này có thể khẳng định dự án thành phần này không kịp tiến độ để có thể thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 theo kế hoạch ban đầu.