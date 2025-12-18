Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Toàn cảnh cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trước thời điểm thông xe kỹ thuật

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chia làm 3 dự án thành phần. Đến nay, Dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, Dự án thành phần 2 đảm bảo thông xe kỹ thuật thì Dự án thành phần 1 vẫn còn ngổn ngang

Sau hơn 2 năm triển khai thi công tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 53,7 km (chia làm 3 dự án thành phần) đang bước vào giai đoạn nước rút, trong đó có đoạn đã hoàn thành, đoạn đảm bảo thông xe kỹ thuật và đoạn vẫn đang dang dở.

ct-bh-d3-40.jpg
Đoạn đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TP.HCM

Trong đó, Dự án thành phần 3 thuộc - tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nay đã đạt hơn 97% giá trị xây lắp, các hạng mục chính cơ bản hoàn thiện. Chủ đầu tư đang tập trung xử lý những phần việc cuối cùng để bảo đảm thông xe, đưa tuyến vào khai thác đúng chỉ đạo của Chính phủ trước ngày 19/12.

ct-bh-d3-27.jpg
Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành

Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Dự án thành phần 3 có chiều dài khoảng 19,5 km qua địa phận TP.HCM, được khởi công từ tháng 6/2023 và đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025. Giá trị xây lắp đến nay đạt khoảng 1.656 tỷ đồng, tương đương hơn 97% khối lượng. Phần tuyến chính đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, sơn kẻ đường, lắp đặt dải phân cách và hàng rào. Hiện tại, các đơn vị đang hoàn thiện hệ thống biển báo an toàn giao thông, chiếu sáng tại khu vực các nút giao Hội Bài - Phước Tân và Quốc lộ 56.

ct-bh-d3-50.jpg
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giữa tỉnh Đồng Nai với TP.HCM đã kết nối liền mạch khi Dự án thành phần 2 đang hoàn thành nhiều đoạn

Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải hoàn thành trước ngày 19/12 (không bao gồm nút giao bổ sung ĐT.991). Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đảm bảo với tiến độ hiện nay, tuyến chính đủ điều kiện khai thác đúng thời hạn, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ.

ct-bh-d3-33.jpg
Công nhân đang lắp đặt dải phân cách cứng tại đoạn tuyến Dự án thành phần 2

Dự án Thành phần 2- Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài hơn 18 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Hiện nay, tổng sản lượng thi công của dự án thành phần 2 đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tương đương với khoảng 70% giá trị hợp đồng đã ký.

ct-bh-dd3-43.jpg
Nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết một hạng mục tại Dự án thành phần 2

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho biết Dự án Thành phần 2 đảm bảo thông xe kỹ thuật. Hiện nay, trên tuyến chỉ còn khoảng 1 km phải xử lý nền đất yếu.

ct-bh-d3-61.jpg
Một đoạn cao tốc thuộc Dự án thành phần 1 đã hoàn thành

Trong khi Dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, Dự án thành phần 2 đảm bảo thông xe kỹ thuật thì Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản hiện công trường vẫn đang ngổn ngang.

ct-bh-d3-60.jpg
Nhiều đoạn thuộc Dự án thành phần 1 đang thi công nền đường

Tỉnh Đồng Nai đang đốc thúc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công 3 ca, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, đến thời điểm này có thể khẳng định dự án thành phần này không kịp tiến độ để có thể thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 theo kế hoạch ban đầu.

Mạnh Thắng
#cao tốc #Biên Hòa #Vũng Tàu #dự án giao thông #xây dựng #đường bộ #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục