Viên chức sắp được hưởng tiền làm thêm giờ, ban đêm, được ưu đãi về nhà ở

TPO - Trong lần sửa đổi luật tới đây, viên chức dự kiến sẽ được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định.

Lương viên chức sẽ bằng hoặc cao hơn khối doanh nghiệp

Dự án Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10, khai mạc vào tháng 10 tới đây.

Điểm đáng chú ý, dự thảo quy định rõ về chính sách tiền lương và thu nhập đối với viên chức. Cụ thể, Nhà nước có cơ chế để bảo đảm tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công thiết yếu.

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm và các thu nhập khác cho viên chức để khuyến khích nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, bảo đảm phù hợp với đặc thù ngành, nghề và mức độ tự chủ theo quy định pháp luật.

Viên chức sẽ được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, dự thảo cũng dành một điều, quy định quyền của viên chức về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan đến tiền lương.

Qua đó, viên chức được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác theo kết quả sản phẩm, hiệu quả công việc của vị trí việc làm đảm nhiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, công tác phí, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật, quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định.

Viên chức được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở

Dự thảo luật sửa đổi cũng nêu rõ, viên chức được tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp mà mình đang làm việc thành lập, hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, sáng chế và công nghệ số do tổ chức đó tạo ra.

Cùng với đó, viên chức còn được cử sang làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong thời gian nhất định; được góp vốn, thành lập, tham gia quản lý, điều hành hoặc tham gia phát triển công nghệ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

“Trường hợp viên chức là người đứng đầu phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp. Trong thời gian làm việc ở các tổ chức này, viên chức được giữ chế độ lương và các chế độ, chính sách khác hiện hưởng, được quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định”, dự thảo quy định.

Cũng liên quan đến quyền của viên chức, lần sửa đổi này quy định rõ, viên chức được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Viên chức cũng được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, viên chức cũng được nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hằng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, viên chức còn được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

“Trường hợp bị thương hoặc hy sinh trong khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật”, dự thảo luật quy định.