Xã hội

Google News

Bộ trưởng Nội vụ: Cán bộ, công chức cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu mới

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu mới; tình trạng thừa - thiếu cán bộ vẫn tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, tài chính, đất đai, giáo dục, y tế.

Cán bộ cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu mới

Chiều 1/10, thông tin tại phiên họp Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá: sau 3 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đã đi vào nền nếp, hoạt động quản lý nhà nước được duy trì ổn định, không để xảy ra gián đoạn trong điều hành, phục vụ nhân dân.

Theo báo cáo, cơ quan hành chính các cấp cơ bản được kiện toàn tổ chức, bố trí đủ nhân sự, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Các chế độ, chính sách bước đầu được thực hiện đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn quan trọng cho việc vận hành mô hình mới.

Đáng chú ý, bộ máy hành chính đã được tinh gọn mạnh mẽ, giảm số lượng cơ quan chuyên môn và đầu mối trung gian, giúp tiết kiệm ngân sách, rút ngắn quá trình xử lý công việc. Trách nhiệm người đứng đầu được đề cao, thể hiện rõ qua cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên từ trung ương đến địa phương…

110bnv1.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai. Về thể chế, một số văn bản hướng dẫn chuyên ngành ban hành chưa kịp thời, gây lúng túng cho địa phương. Đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, cơ chế tài chính – kế toán, nông nghiệp, môi trường…chưa rõ ràng.

Về đội ngũ cán bộ, công chức, ở cấp xã, nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu mới; tình trạng thừa - thiếu cán bộ vẫn tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn sâu như: Công nghệ thông tin, tài chính, đất đai, giáo dục, y tế. Công tác tuyển dụng nhân lực chuyên ngành gặp khó do thiếu nguồn tuyển, hạn chế về hợp đồng.

Ngoài ra, nhiều trụ sở, trang thiết bị ở cấp xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống cơ sở dữ liệu còn lỗi, thiếu đồng bộ, dẫn đến chậm trễ, phát sinh lỗi kỹ thuật khi thực hiện hành chính điện tử…

Còn 36.542 người chưa được chi trả chế độ

Nêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, theo Bộ trưởng Nội vụ, các bộ, ngành cần khẩn trương rà soát toàn bộ văn bản chuyên ngành, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, nhất là các lĩnh vực tài chính, đất đai, khoa học công nghệ, tư pháp, xây dựng…

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nhân lực cho cấp xã để đáp ứng được nhiệm vụ được giao, nhất là những vực chuyên môn sâu; rà soát, đánh giá, phân loại, cơ cấu lại đội ngũ để đảm bảo được yêu cầu chất lượng và nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần hoàn thiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10 theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

"Đến thời điểm này, còn 36.542 người chưa được chi trả chế độ, chính sách. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 15041 để hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai việc chi trả. Nhờ vậy, chỉ trong vòng một tuần, đã có thêm hơn 3.000 trường hợp được giải quyết", bà Trà thông tin.

“Tư lệnh ngành” nội vụ cũng lưu ý hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ cũng như doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Nội vụ cũng đề xuất các lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng trực tiếp đi khảo sát tại 34 tỉnh, thành phố nhằm nắm bắt kỹ lưỡng thực tiễn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Luân Dũng
#cán bộ xã #bộ nội vụ #đội ngũ cán bộ #chính quyền địa phương #quản lý nhà nước #đào tạo cán bộ #chế độ chính sách #Bộ trưởng Nội vụ #Phạm Thị Thanh Trà #trụ sở #cấp xã #công chức #chính quyền 2 cấp

