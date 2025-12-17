Lái xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cần lưu ý gì?

TPO - Mặt đường lún cục bộ, biển báo chưa đồng bộ, ánh đèn ban đêm gây chói lóa… là những yếu tố mà tài xế được khuyến cáo cần đặc biệt chú ý khi lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo Cục ĐBVN, đầu tháng 8, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị quản lý đã trực tiếp rà soát toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Thực tế ghi nhận cho thấy, bên cạnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, nhiều vị trí trên cao tốc chưa đáp ứng tốt yêu cầu an toàn trong điều kiện khai thác thực tế.

Một trong những vấn đề nổi bật là hệ thống tổ chức giao thông tại các nút giao. Tại nút giao Túy Loan, việc vận hành và điều chỉnh đèn tín hiệu chưa thực sự đồng bộ, trong khi hệ thống biển báo còn thiếu thống nhất, dễ gây lúng túng cho người lái xe, đặc biệt với các phương tiện lần đầu lưu thông trên tuyến.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: BXD.

Mặt đường tại một số đoạn cũng xuất hiện tình trạng lún lõm, hằn bánh xe, nhất là khu vực gần các đầu cống. Những hư hỏng này không chỉ làm giảm độ êm thuận mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất lái khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao.

Qua kiểm tra ban đêm, đoàn công tác còn ghi nhận hiện tượng chói lóa do ánh sáng đèn pha từ xe chạy ngược chiều, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Cơ quan quản lý đánh giá, nếu không kiểm soát chặt việc sử dụng đèn chiếu sáng không đúng quy định, nguy cơ tai nạn trên cao tốc sẽ gia tăng, nhất là vào khung giờ đêm và rạng sáng.

Tại nút giao Hà Lam, các nhánh lên xuống cao tốc có hình học tuyến chưa thật sự phù hợp với tốc độ khai thác hiện nay. Việc rà soát, điều chỉnh tốc độ tối đa tại khu vực này được xem là cần thiết để phù hợp hơn với điều kiện thực tế, tránh tạo “điểm mù” nguy hiểm cho lái xe.

Không chỉ dừng ở hạ tầng mặt đường, hệ thống biển báo và chỉ dẫn trên tuyến cũng được đánh giá là chưa theo kịp những thay đổi về tổ chức hành chính và phương thức thu phí. Nhiều biển chỉ dẫn địa giới, địa danh, biển báo cho xe chở hàng nguy hiểm hay biển thu phí điện tử không dừng cần được rà soát, điều chỉnh để người lái xe dễ nhận biết và chủ động lựa chọn hành trình.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo, khiến 4 người tử vong ngày 9/12 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Hoài Văn.

Tại khu vực hai đầu hầm Núi Eo, việc bố trí rào chắn và hướng dẫn giao thông chưa thực sự hợp lý, khiến không ít phương tiện nhầm hướng, phải lùi xe trên cao tốc – tình huống được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra vào giờ cao điểm.

Trước thực trạng này, Cục ĐBVN yêu cầu đơn vị khai thác tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên như phát quang cây cối, vệ sinh mặt đường, nạo vét hệ thống thoát nước, làm sạch biển báo và mắt phản quang. Đây là những hạng mục tưởng chừng nhỏ nhưng có tác động trực tiếp đến an toàn giao thông trên tuyến cao tốc có tốc độ khai thác cao.

Đối với các giải pháp mang tính dài hạn như mở rộng làn dừng xe khẩn cấp hay hoàn thiện hệ thống đường gom, cơ quan quản lý đề nghị tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét trong tổng thể phương án nâng cao an toàn và hiệu quả khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.