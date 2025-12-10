Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vượt đèn đỏ trên đường dẫn cao tốc, một người bị xe tải đâm tử vong

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai người đi trên một xe máy vượt đèn đỏ trên đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị xe tải tông, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 12h50 ngày 10/12, tại khu vực đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (khu vực gần cầu Xóm Xiếc, giáp ranh giữa xã Nghĩa Giang và Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, hai người chở nhau trên xe máy, di chuyển với tốc độ cao trên tỉnh lộ 624, hướng từ trung tâm Quảng Ngãi về các xã phía tây của tỉnh.

64788470789485549.jpg
Xe máy của 2 nạn nhân bị kéo lê khoảng 5m so với vị trí xảy ra tai nạn và nằm dưới gầm xe tải mang BKS 76A - 288.XX.

Khi đến nút giao đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (khu vực gần cầu Xóm Xiếc, giáp ranh giữa xã Nghĩa Giang và Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), xe máy bất chấp tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ và va chạm mạnh với xe tải mang BKS 76A - 288.XX đang di chuyển trên đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Nam Bắc.

Quá hoảng loạn, tài xế xe tải mang BKS 76A-288.XX mất lái, tiếp tục đâm vào một xe tải khác mang BKS 29H-815.XX đang lưu thông chiều ngược lại.

1126682423682509978.jpg
Vụ tai nạn khiến khu vực cầu Xóm Xiếc (xã Nghĩa Giang) bị ách tắc giao thông.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tại hiện trường, thi thể một trong hai nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe tải mang BKS 29H - 815.XX. Xe máy của 2 nạn nhân bị kéo lê khoảng 5m so với vị trí xảy ra tai nạn và nằm dưới gầm xe tải mang BKS 76A - 288.XX.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Nguyễn Ngọc
