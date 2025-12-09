Vụ tai nạn 11 người thương vong: Bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ cứu nạn nhân

TPO - Thăm hỏi các bệnh nhân tại bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tập trung tối đa nhân lực, thuốc men, vật tư và trang thiết bị để cứu chữa các nạn nhân, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân được tiếp cận, chăm sóc và hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết.

Trưa 9/12, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Ban An toàn giao thông, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 2 triệu đồng đối với các nạn nhân bị thương.

Ông Lê Quang Nam đề nghị lãnh đạo và đội ngũ y, bác sĩ tập trung tối đa nhân lực, thuốc men, vật tư và trang thiết bị để cứu chữa các nạn nhân; Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng phối hợp Sở Xây dựng, Công an thành phố, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ, kịp thời động viên các gia đình bị nạn.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết, khoảng 6 giờ sáng 9/12, bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân trong tình trạng khẩn cấp và lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động toàn bộ lực lượng y tế tham gia cấp cứu.

Trong số 10 bệnh nhân được đưa đến, có 2 người bị thương nhẹ không nhập viện, 8 trường hợp còn lại được xử trí cấp cứu tại chỗ.

Riêng nạn nhân Trần Thị Vinh (SN 1974) bị đa chấn thương nặng, dù được hồi sức, phẫu thuật khẩn cấp nhưng đã không qua khỏi. Hiện còn 7 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó một trường hợp rất nặng.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về vụ tai nạn.

Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 4 giờ 12 phút tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). Thời điểm trên, ô tô khách 16 chỗ BKS 29B-081.62 do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở theo 12 hành khách lưu thông theo hướng Nam – Bắc, đã va chạm vào phía sau ô tô đầu kéo mang BKS 15C-360.35 kéo theo rơ-moóc 15R-149.06 do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 7 người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách không giữ khoảng cách an toàn và thiếu quan sát, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo phía trước. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.