Hai người tử vong trong tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc đi qua Quảng Trị

TPO - Một vụ va chạm mạnh giữa xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc Bùng – Vạn Ninh (Quảng Trị) rạng sáng 8/12 đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nhiều giờ.

Sáng 8/12, UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên đoạn cao tốc Bùng – Vạn Ninh chạy qua địa bàn xã. Thời điểm khoảng 4h30, xe đầu kéo lưu thông theo hướng Nam – Bắc bất ngờ gặp sự cố và giảm tốc. Ngay lúc này, xe tải đi phía sau không kịp xử lý đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo.

Phần đầu xe tải biến dạng nghiêm trọng.

Cú va chạm khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được lực lượng tại chỗ và người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các đơn vị cứu hộ cũng triển khai phương tiện hỗ trợ, đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến cao tốc.