Lạng Sơn chỉ đạo khẩn sau vụ tai nạn làm 4 người tử vong

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT trên Quốc lộ 1 làm 4 người tử vong và tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá đưa ra giải pháp khắc phục trước ngày 6/12.

Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - ông Nguyễn Cảnh Toàn ký công văn gửi Ban An toàn giao thông; Giám đốc Công an, Giám đốc các sở Xây dựng, Y tế và lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng chủ tịch UBND các xã, phường về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/11 tại km42+600, Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

Vụ TNGT xảy ra trên QL1 đoạn qua xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn làm 4 người tử vong. Ảnh: ĐVCC.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, mời Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT trước ngày 6/12.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; báo cáo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh kết quả điều tra trong thời gian sớm nhất; Chỉ đạo lực lượng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an cấp xã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát; tổ chức phân luồng điều tiết giao thông hợp lý; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm hành vi vi phạm như lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, dừng, đỗ không đúng quy định, chuyển làn đột ngột; kiểm tra việc chấp hành quy định về tốc độ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát nhằm chủ động phòng ngừa các vụ TNGT có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá và tổ chức lại hệ thống giao thông một cách khoa học, hợp lý tại đoạn đường xảy ra tai nạn và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như QL1, tuyến cao tốc, QL1B, QL 4A, QL4B; kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục, xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông; xóa bỏ và khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT nếu có; Tăng cường các hạng mục, giải pháp đảm bảo an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực có điều kiện giao thông phức tạp nhằm đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận lợi, an toàn và thông suốt.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra, khởi tố vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các xã, phường và lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới và Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 107/KH-UBND; Tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể các cấp đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền về ATGT, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn và phòng chống TNGT đến mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân trên địa bàn và người ngoài tỉnh khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hồi 12 giờ 48 phút, ngày 26/11/2025, tại Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 do P.V.D. (sinh năm 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ô tô con biển kiểm soát 19A-483.13 do Lại Quang Nhân (sinh năm 1993, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có 6 người gồm cả lái xe.

Hậu quả vụ TNGT khiến 4 người tử vong tại chỗ, hai nạn nhân còn lại (bao gồm lái xe) bị thương. Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe 7 chỗ - Lại Quang Nhân về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.