Pháp luật

Google News

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe gây tai nạn làm 4 người tử vong ở Lạng Sơn

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ Lê Quang Nhân - người điều khiển xe 7 chỗ gây tai nạn làm 4 người tử vong về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Chiều 26/11, Công an tỉnh Lạng Sơn phát đi thông tin ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ TNGT xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn làm 4 người tử vong.

Hình ảnh camera hành trình ghi lại vụ tai nạn.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang nhân về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 12 giờ 48 phút, ngày 26/11/2025, tại Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 do P.V.D. (sinh năm 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ô tô con biển kiểm soát 19A-483.13 do Lại Quang Nhân (sinh năm 1993, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

588602101-1152483243668397-4015980257037173737-n.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - Vũ Thanh Tùng chỉ đạo cơ quan điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương (đều trên ô tô con) đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cùng đoàn công tác do ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn và Ban An toàn giao thông tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Nhân Lý phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

589434144-1152483470335041-9110699453876928560-n.jpg
Lái xe ô tô 7 chỗ Lại Quang Nhân bị tạm giữ do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài ra, đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Quốc Nam
#Lạng Sơn #tai nạn giao thông #Lại Quang Nhân #quốc lộ 1A #khởi tố

