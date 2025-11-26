Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe 7 chỗ tông ô tô đầu kéo, 4 người tử vong, quốc lộ 1A ùn tắc 10km

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Vụ va chạm cũng khiến tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng, dòng xe kéo dài gần 10 km.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 26/11, ô tô khách 7 chỗ hiệu Avanza, biển kiểm soát 19A-483.XX, chở theo 6 người đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn). Khi đến Km42+600, chiếc xe trên xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo biển số: 98E-000.XX, kéo sơ mi rơ moóc biển số: 98R-013.XX.

tai-nan3-01.jpg
Đầu xe Avanza bị biến dạng hoàn toàn sau va chạm. Ảnh: DVCC.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách hư hỏng nặng, 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

tai-nan2-01.jpg
Xe Avanza va chạm với xe đầu kéo khiến 4 người ngồi trên xe tử vong tại chỗ. Ảnh: ĐVCC.

Lãnh đạo UBND xã Nhân Lý cho biết thêm, cả 6 người ngồi trên xe 7 chỗ đều là người địa phương. Họ đang trên đường từ Lộc Bình về Hà Nội thăm người ốm thì bất ngờ gặp nạn.

tai-nan-01.jpg
Vụ TNGT khiến QL1A ùn tắc dài gần 10 km. Ảnh: ĐVCC.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe ô tô 7 chỗ đi không đúng phần đường, đâm trực diện xe đầu kéo đi ngược chiều.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, đến 17h cùng ngày, phương tiện tại khu vực trên vẫn ùn ứ gần 10km theo mỗi chiều.

Để tránh ùn tắc cục bộ kéo dài, lực lượng chức năng đã điều hướng các phương tiện tạm thời được hướng dẫn di chuyển qua Quốc lộ 1A cũ để giảm tải.

1.jpg
Lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức điều hướng các phương tiện đi theo hướng Quốc lộ 1A cũ để đảm bảo lưu thông. Ảnh: ĐVCC.

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo tài xế có lộ trình qua khu vực trên chủ động đi theo tuyến QL1A cũ để đảm bảo lưu thông.

Đối với xe khách 45 chỗ, xe đầu kéo và xe tải trên 5 tấn, lực lượng chức năng yêu cầu bố trí điểm dừng chờ tạm, chỉ được phép di chuyển khi tuyến đường được thông trở lại. Các tài xế cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn điều tiết giao thông của lực lượng CSGT.

Quốc Nam
