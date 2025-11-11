Cứu người mắc kẹt trong ca bin xe tải gặp tai nạn trên dốc Cun

TPO - Chiều 11/11, trên Quốc lộ 6, đoạn qua dốc Cun thuộc địa phận phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người bị mắc kẹt trong cabin xe tải. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để cứu nạn.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ dùng phương tiện chuyên dụng cắt cabin cứu nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 16h ngày 11/11, tại Km78+700 Quốc lộ 6, đoạn qua dốc Cun, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Xe tải mang biển kiểm soát 26C-144.33, chở hàng do anh Quách Văn Tiến (SN 1985, trú tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội. Khi đến dốc Cun, xe bị mất phanh, lao vào taluy dương, khiến đầu xe biến dạng mạnh và lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người. Lái xe và chủ hàng may mắn thoát ra ngoài, còn một người ngồi ghế phụ bị mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa nạn nhân ra khỏi cabin xe tai nạn.

Bằng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, sau khoảng 20 phút, lực lượng đã giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu an toàn tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Dốc Cun là một trong những điểm đen giao thông trên tuyến Quốc lộ 6, có độ dốc lớn, nhiều khúc cua nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần kiểm tra kỹ thuật xe, chú ý tốc độ và quan sát kỹ khi lưu thông qua khu vực này.