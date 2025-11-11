Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

KHÁNH HÒA:

Container bốc cháy trên quốc lộ 1, tài xế hoảng hốt tấp vào lề cầu cứu

Thanh Thanh
TPO - Container chở hàng chuyển phát nhanh bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Đại Lãnh (Khánh Hòa), khiến tài xế phải vội vã tấp xe vào lề đường để cầu cứu.

Chiều 11/11, một xe container chở hàng chuyển phát nhanh đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh bất ngờ bốc cháy. Tài xế hoảng hốt tấp xe vào lề đường, tri hô người dân và gọi lực lượng cứu hỏa.

Xe container chở hàng chuyển phát nhanh bốc cháy trên đường. Ảnh: Phương Linh

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày. Thời điểm đó, xe container mang biển số 29H-XXX do tài xế Vũ Đức Tuyển (SN 1999, trú tại Hưng Yên) điều khiển, đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc thì bất ngờ xuất hiện khói đen và lửa bùng lên từ phía sau thùng xe. Ngay sau khi phát hiện sự cố, tài xế Tuyển đã kịp thời đánh lái vào lề đường, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hỗ trợ tài xế cứu tài sản trên xe. Ảnh: Phương Linh

Công an xã Đại Lãnh cùng lực lượng bảo vệ dân phố và người dân địa phương nhanh chóng có mặt, hỗ trợ dập lửa bước đầu và di chuyển hàng hóa ra khỏi xe. Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đám cháy được khống chế kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Được biết, container gặp nạn thuộc sở hữu của một doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa liên tỉnh có trụ sở tại Hà Nội. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do linh kiện hàng hóa bên trong thùng xe tự phát lửa. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Thanh
#container #cháy xe #Quốc lộ 1 #Vạn Ninh #Khánh Hòa #cứu hỏa #hàng chuyển phát nhanh

