Container bốc cháy ngùn ngụt bên quốc lộ 26 đoạn qua Đắk Lắk

Chiều tối 13/9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời dập tắt đám cháy xe container bên quốc lộ 26, hạn chế tối đa thiệt hại.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h20 cùng ngày, Đội PCCC&CNCH khu vực 4 nhận được tin báo về vụ cháy xe container mang biển kiểm soát 77H-082.59, kéo theo rơ-moóc 77RM-017.29, đang đậu bên đường tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay lập tức, Đội PCCC&CNCH khu vực 4 đã điều động 15 cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Ea Phê và người dân để dập tắt đám cháy.

Chỉ sau khoảng 20 phút, lực lượng cứu hộ đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo vệ nguyên vẹn rơ-moóc phía sau và không để lửa lan sang các nhà dân hay kho sầu riêng xung quanh.