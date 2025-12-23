Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chợ Hà Nội cháy dữ dội, sơ tán nhiều hộ dân, phong tỏa đường Trịnh Đình Cửu

Thanh Hà
TPO - Sáng sớm 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu chợ nằm trên đường Trịnh Đình Cửu (Hà Nội).

Theo người dân, vào sáng sớm cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại một ki-ốt trong chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt). Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra xung quanh.

1000030420.jpg

Tiếp nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Các tiểu thương tại một số ki-ốt bên trong chợ đã nhanh chóng sơ tán ra ngoài.

1000030422.jpg

Cơ quan chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Trịnh Đình Cửu để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn.

1000030421.jpg

Theo nhân chứng, đám cháy bùng phát vào khoảng 4h cùng ngày.

“Khi chúng tôi nhận được tin báo cháy, chạy ra xem thì lửa đã bùng lên dữ dội. Bên trong, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi”, một nhân chứng cho hay.

1000030417.jpg
1000030416.jpg

Một tiểu thương cho biết, khu chợ này đã cũ, nhiều hạng mục bên trong xuống cấp, xập xệ.

1000030418.jpg

Đến 7h cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục dập lửa.

Thanh Hà
