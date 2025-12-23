Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nổ lớn trong đêm tại khu nhà trọ ở Hải Phòng, 2 người bị thương

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ thuộc phường An Hải (TP Hải Phòng) vào đêm 22/12 khiến 2 người bị thương, căn nhà trọ bị sập hoàn toàn.

Sự cố xảy ra lúc 21h30 ngày 22/12 tại khu nhà trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Cam, trong ngõ 20 Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khu nhà trọ của gia đình bà Cam bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn, khiến một số hộ gia đình liền kề bị ảnh hưởng. Vụ nổ kèm theo cột khói cao và mùi khét nồng nặc. Nhiều người hoảng sợ, tháo chạy ra khỏi nhà và lập tức báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an phường An Hải phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC khu vực 4 đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, dập lửa.

no.jpg
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa những người gặp nạn đi cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 2 nạn nhân bị thương, gồm anh Q.V.H (SN 1981) bị bỏng nặng và anh Q.V.C (SN 1983, cùng quê tỉnh Phú Thọ) bị thương tích ở chân. Cả hai nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng cùng người dân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Cảnh sát cũng ghi nhận, sự cố khiến gian nhà trọ cấp 4, lợp mái tôn, diện tích khoảng 20m² bị sập hoàn toàn. Một số căn nhà liền kề cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng mái tôn và cửa kính.

Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức phong tỏa hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #sự cố nổ #hỏa hoạn #cháy nổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục