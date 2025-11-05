Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy chợ trong đêm, khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, tiểu thương hoảng loạn

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khuya 4/11, chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều gian hàng bị thiêu rụi.

Hiện trường cháy chợ Bình Dương. Clip. X.N

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 4/11, lửa bất ngờ bùng lên tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai). Đám cháy nhanh chóng lan rộng do khu vực này chủ yếu buôn bán vải vóc, quần áo và giày dép – những mặt hàng dễ bắt lửa. Quá trình cháy phát ra những tiếng nổ khiến nhiều người dân và tiểu thương chứng kiến sợ hãi.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng công an địa phương và người dân tổ chức dập lửa. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 2h sáng 5/11, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

z7189946012949-773be21b4685e94e6780959480071d90.jpg
Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Xuân Nam – Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương – cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Quản lý chợ Bình Dương, hỏa hoạn làm thiệt hại 86 ki-ốt trong tổng số 419 ki-ốt của chợ, với diện tích cháy khoảng 800m². Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trương Định
#chợ Gia Lai #cháy chợ bình Dương #Gia Lai cháy chợ trong đêm #thiệt hại tài sản #đám cháy lớn #ki ốt bị thiêu

Xem thêm

Cùng chuyên mục