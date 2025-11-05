Cháy chợ trong đêm, khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, tiểu thương hoảng loạn

Hiện trường cháy chợ Bình Dương. Clip. X.N

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 4/11, lửa bất ngờ bùng lên tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai). Đám cháy nhanh chóng lan rộng do khu vực này chủ yếu buôn bán vải vóc, quần áo và giày dép – những mặt hàng dễ bắt lửa. Quá trình cháy phát ra những tiếng nổ khiến nhiều người dân và tiểu thương chứng kiến sợ hãi.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng công an địa phương và người dân tổ chức dập lửa. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 2h sáng 5/11, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Xuân Nam – Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương – cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.



Theo báo cáo ban đầu của Ban Quản lý chợ Bình Dương, hỏa hoạn làm thiệt hại 86 ki-ốt trong tổng số 419 ki-ốt của chợ, với diện tích cháy khoảng 800m². Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.