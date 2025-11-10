Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đồng Tháp

Trụ điện phát nổ, cháy lan sang 4 nhà dân, 1 người bị thương

Chúc Trí
TPO - Sau tiếng nổ, trụ điện trung thế bốc lửa rồi cháy lan theo đường dây truyền tải dài hàng trăm mét, nhiều đoạn dây bị cháy đứt rơi xuống nhà dân. Vụ cháy làm 1 người bị thương và cháy lan vào 4 nhà dân.

z7207004513641-dc8d69c1af3317264594254b4504069a.jpg
z7207004514799-466550333291ebbe1953bdf380305b4d.jpg
Hiện trường vụ cháy trụ điện lan sang nhà dân tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo Công an phường Hồng Ngự (Đồng Tháp), vụ cháy xảy ra vào đầu giờ tối 9/11, tại trụ điện trung thế trên đường Trần Hưng Đạo (phường Hồng Ngự).

Thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó nhiều tia lửa bắn ra quanh trụ điện, lửa và khói đen trùm lên trụ điện sau đó cháy lan theo đường dây truyền tải dài hàng trăm mét. Nhiều đoạn dây điện bị cháy đứt rơi xuống nhà dân gây hỏa hoạn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực Hồng Ngự và người dân địa phương chữa cháy. Khoảng 20h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thống kê của Công an phường Hồng Ngự cho thấy, vụ cháy làm 1 người bị thương, 4 căn nhà kế bên bị cháy lan, trong đó có nhà bị cháy nhiều vật dụng, nội thất, hư hỏng kết cấu cột sắt, vách và mái tôn. Nguyên nhân hỏa hoạn bước đầu được xác định do sự cố dây điện trung thế.

Công an phường Hồng Ngự đang phối hợp bảo vệ hiện trường và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Chúc Trí
#Đồng Tháp #vụ cháy #trụ điện #nhà dân #thiệt hại

