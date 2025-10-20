Cháy chung cư cao cấp ở TPHCM

TPO - Chiều 20/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại chung cư cao cấp Rivergate Residence trên đường Bến Vân Đồn (TPHCM) khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Clip đám cháy.

Khoảng 16h30, khói lửa bất ngờ bốc lên từ một căn hộ tầng 27, block A của tòa nhà. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn thoát ra qua cửa sổ và ban công, bao trùm phần lớn khu vực tầng cao. Hệ thống chuông báo cháy toàn khu lập tức được kích hoạt, vang lên liên hồi.

Nhận thấy đám cháy diễn biến phức tạp, hàng trăm cư dân vừa báo cơ quan chức năng vừa di tản theo lối thang bộ, mang theo con nhỏ và vật dụng cần thiết xuống khu vực an toàn dưới sảnh. Nhiều người không giấu được vẻ hoảng sợ, đứng tập trung bên ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC & CNCH công an TPHCM đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai thang cứu hộ và phun nước dập lửa từ nhiều hướng.

Đến hơn 17h, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn không để lan sang các căn hộ lân cận. Bước đầu, chưa ghi nhận thiệt hại về người, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh đám cháy tại căn hộ chung cư.

Chung cư Rivergate Residence là tổ hợp căn hộ - văn phòng cao cấp nằm ven kênh Bến Nghé, có hàng nghìn cư dân sinh sống. Vụ cháy khiến giao thông quanh khu vực Bến Vân Đồn bị ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn.