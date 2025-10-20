Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy chung cư cao cấp ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 20/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại chung cư cao cấp Rivergate Residence trên đường Bến Vân Đồn (TPHCM) khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Clip đám cháy.

Khoảng 16h30, khói lửa bất ngờ bốc lên từ một căn hộ tầng 27, block A của tòa nhà. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn thoát ra qua cửa sổ và ban công, bao trùm phần lớn khu vực tầng cao. Hệ thống chuông báo cháy toàn khu lập tức được kích hoạt, vang lên liên hồi.

Nhận thấy đám cháy diễn biến phức tạp, hàng trăm cư dân vừa báo cơ quan chức năng vừa di tản theo lối thang bộ, mang theo con nhỏ và vật dụng cần thiết xuống khu vực an toàn dưới sảnh. Nhiều người không giấu được vẻ hoảng sợ, đứng tập trung bên ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC & CNCH công an TPHCM đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai thang cứu hộ và phun nước dập lửa từ nhiều hướng.

Đến hơn 17h, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn không để lan sang các căn hộ lân cận. Bước đầu, chưa ghi nhận thiệt hại về người, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

z7137152633705-82ac2417e83b0b2f3242ca965761411e.jpg
Hình ảnh đám cháy tại căn hộ chung cư.

Chung cư Rivergate Residence là tổ hợp căn hộ - văn phòng cao cấp nằm ven kênh Bến Nghé, có hàng nghìn cư dân sinh sống. Vụ cháy khiến giao thông quanh khu vực Bến Vân Đồn bị ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn.

Nguyễn Dũng
#cháy chung cư #Rivergate Residence #TP.HCM #cứu hỏa #hoảng loạn #đám cháy cao cấp #cư dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục