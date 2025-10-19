Đang đổ dốc cầu Bình Lợi, người đàn ông bất ngờ ngã xuống đường tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trưa 19/10, một người đàn ông điều khiển xe máy đang đổ dốc cầu Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) thì bất ngờ ngã xuống đường tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên cầu Bình Lợi hướng từ giao lộ Kha Vạn Cân về ngã tư Phan Văn Trị hoảng hốt khi thấy một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 59V1-361.XX bất ngờ mất thăng bằng, ngã xuống mặt cầu.

xm12.png
Lực lượng chức năng có mặt làm nhiệm vụ tại hiện trường

Nhân chứng cho biết, sau cú ngã, chiếc xe tiếp tục trượt thêm hàng chục mét rồi đổ vào dải phân cách, trong khi nạn nhân nằm bất động tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Do vụ tai nạn xảy ra ngay giữa dốc cầu, một phần mặt đường bị phong tỏa khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, lực lượng chức năng phải điều tiết từ hai đầu cầu để tránh kẹt xe kéo dài.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cách chiếc xe máy khoảng 50 mét, không ghi nhận có phương tiện nào khác liên quan vụ việc.

xm1.png
Chiếc xe máy nằm cách xa vị trí người đàn ông tử vong

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

