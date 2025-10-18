TPHCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa

TPO - Ngày 18/10, Công an phường Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa (phường Tân Bình, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đoạn qua công viên Bình Giã, phường Tân Bình nên đến kiểm tra và trình báo công an.

Công an làm việc tại hiện trường

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm.

Qua kiểm tra ban đầu, người đàn ông đã tử vong, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Nạn nhân được nhận định khoảng ngoài 30 tuổi.

Công an đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.