Nam sinh lớp 12 cùng nhóm bạn mua ma tuý mang vào quán bar ‘bay lắc’

TPO - Kiểm tra một quán bar tại tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh bắt quả tang 7 thiếu niên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kiểm tra quán bar Liberty (21A Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột), phát hiện 7 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua xác minh ban đầu, nhóm thiếu niên này đều trú tại (xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng), có độ tuổi từ 16 - 17, trong đó có một đối tượng đang là học sinh lớp 12. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một khay nhựa và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt quả tang 7 thiếu niên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng khai sau khi ăn nhậu đã rủ nhau mang một chiếc điện thoại đi cầm cố lấy 7 triệu đồng, sau đó mua ma túy tổng hợp, thuốc lắc rồi đưa vào quán bar để sử dụng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

