Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 triệt phá hơn 1.100 vụ buôn lậu ma tuý

Ngày 18 – 19/11, Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 (OMD 7) diễn ra tại Khánh Hòa với sự tham dự của gần 60 đại biểu đến từ cơ quan Hải quan các nước thành viên và tổ chức thực thi pháp luật quốc tế.

Sự kiện do Hải quan Việt Nam phối hợp Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) và Văn phòng Liên lạc Tình báo khu vực châu Á – Thái Bình Dương (RILO AP – WCO) đồng tổ chức.

Chiến dịch Con Rồng Mê Kông là sáng kiến chung của Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc nhằm phối hợp đấu tranh chống buôn bán trái phép ma túy, động – thực vật hoang dã và các sản phẩm thuộc danh mục CITES. Khởi động từ năm 2018, chiến dịch là chuỗi hành động chung của nhiều cơ quan Hải quan và lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giai đoạn 7 (OMD 7) được triển khai từ ngày 15/4 đến 15/9/2025, quy tụ 24 cơ quan và tổ chức quốc tế tham gia.

Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan cho biết, Hải quan Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp của các đối tác quốc tế trong chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các biện pháp phối hợp nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới.

Từ năm 2022, khi Chiến dịch Con Rồng Mê Kông được ghi nhận trong Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Việt Nam – Trung Quốc, Hải quan Việt Nam đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp cao. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ mở rộng quy mô triển khai và tăng cường phối hợp liên ngành. Trong ba giai đoạn gần nhất (OMD 5, OMD 6 và OMD 7), Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) thuộc Bộ Công an và triển khai đồng bộ đến toàn bộ các Chi cục Hải quan địa phương.

Nhờ chia sẻ thông tin từ các đối tác như Trung Quốc, Úc, Hồng Kông và Nhật Bản, lực lượng Hải quan Việt Nam đã phát hiện nhiều vụ ma túy lớn. Trong 10 tháng năm nay, Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 165 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ 2,3 tấn ma túy các loại.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan đánh giá cao sự phối hợp của các đối tác quốc tế trong chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các biện pháp phối hợp

Ở phạm vi toàn chiến dịch, OMD 7 ghi nhận 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý, bao gồm: 1.027 vụ ma túy với tổng số 11,8 tấn và 1.745.000 viên ma túy tổng hợp; 20 vụ tiền chất, thu giữ 353 kg và 3.800 viên tiền chất; 108 vụ liên quan động – thực vật hoang dã, thu giữ 4.951,9 kg và 12.800 mẫu vật

Đại diện UNODC đánh giá cao tính chuyên nghiệp, tinh thần cam kết và sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tham gia; đồng thời khẳng định tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vận hành và các cơ chế điều phối khu vực nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật xuyên biên giới.

Đại diện Hải quan Trung Quốc, ông Dương Hy (Yang Xi) – Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Hải quan Hạ Môn đánh giá Chiến dịch Con Rồng Mê Kông đã trở thành “thương hiệu hợp tác hàng đầu” của cơ quan Hải quan trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo ông, OMD là cầu nối hợp tác hiệu quả giữa các lực lượng hải quan và là công cụ mạnh mẽ để ứng phó thách thức an ninh khu vực, đặc biệt khi OMD 7 đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong chia sẻ thông tin tình báo, điều tra phá án và nâng cao năng lực.

Phát biểu bế mạc, ông Đặng Văn Đức tái khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong hợp tác chặt chẽ với Hải quan các nước và các tổ chức quốc tế nhằm phòng chống buôn lậu ma túy, vận chuyển trái phép động – thực vật hoang dã và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác. Đại diện Hải quan Việt Nam bày tỏ tin tưởng tinh thần đoàn kết và chia sẻ thông tin giữa các quốc gia sẽ tiếp tục được củng cố trong các giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, góp phần xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững.