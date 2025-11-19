Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều túi ni lông chứa viên nén nghi ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Trong lúc đi nhặt củi ven biển, một người dân ở xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) bất ngờ phát hiện nhiều túi ni lông chứa các viên nén nghi ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng khoảng 300g.

Chiều 19/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết đã lập biên bản tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) về việc phát hiện vật thể nghi ma túy trên bờ biển thuộc địa bàn quản lý.

z7240512240350-082a039d7e20251119145241.jpg
Những túi ni lông chứa viên nén dạt vào bờ biển.

Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 18/11, trong lúc đi nhặt củi dọc bãi biển thôn Hà Tây, ông Hòa nhìn thấy một túi ni lông bên trong chứa 10 túi nhỏ màu xanh và hồng, có in chữ “A”, kích thước khoảng 6,5 x 9 cm.

Khi lực lượng biên phòng có mặt kiểm tra, các túi này chứa nhiều viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp, nhưng do bị nước biển làm ướt nên các viên đã mềm nhũn, dính lại với nhau, không thể đếm chính xác số lượng. Ước tính tổng khối lượng số tang vật khoảng 300 g, gồm cả bao bì và cát biển lẫn vào.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Triệu Vân lập hồ sơ, điều tra và xử lý theo quy định.

Hoàng Nam
