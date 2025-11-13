Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tiết lộ chiến thuật Mỹ sử dụng để tấn công tàu chở ma túy ở Caribe

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch chống các tàu buôn ma túy ở Biển Caribe bằng cách triển khai nhiều loại máy bay không người lái, tàu chiến và máy bay chiến đấu.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, phần lớn các cuộc tấn công trong chiến dịch chống buôn bán ma túy của quân đội Mỹ ở Biển Caribe đều được thực hiện bởi máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper. Đây là dòng UAV được điều khiển từ xa và thường trang bị tên lửa dẫn đường Hellfire có độ chính xác cao.

Cũng theo nguồn tin, ngoài MQ-9, chiến dịch còn sử dụng các phương tiện có người lái như trực thăng vũ trang AC-130J Ghostrider và máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Đây đều là những loại vũ khí có khả năng tấn công linh hoạt, thích hợp với nhiệm vụ truy kích và tiêu diệt mục tiêu di động trên biển.

68bc7954-8ad6-4f2c-acca-ebbec707b923.jpg

Dù chưa chính thức xác nhận chi tiết về loại vũ khí hay thiết bị quân sự được triển khai, Lầu Năm Góc cho biết các hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch ngăn chặn dòng ma túy tuồn vào lãnh thổ Mỹ. Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành 19 cuộc không kích, phá hủy 20 tàu chở ma túy.

Những động thái này cho thấy Mỹ đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại vùng Caribe, không chỉ nhằm đối phó với tội phạm ma túy mà còn thể hiện quyết tâm kiểm soát các tuyến vận chuyển bất hợp pháp trong khu vực được xem là "cửa ngõ" vào lãnh thổ Mỹ.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái do hãng General Atomics của Mỹ sản xuất, được triển khai cho các nhiệm vụ giám sát và trinh sát tầm xa. UAV có thể hoạt động trên không tới 14 tiếng đồng hồ với vận tốc tối đa đạt 482 km/h.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper được trang bị nhiều hệ thống giám sát tối tân, bao gồm: Hệ thống theo dõi mục tiêu đa quang phổ, nhiệt hồng ngoại AN/DAS-1 MTS-B; radar tích hợp nhận diện vật thể trên bề mặt AN/APY-8 Lynx II; radar đánh dấu và theo dõi SeaVue.

UAV cũng trang bị một loạt các loại vũ khí hiện đại, như: Tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire; tên lửa không đối không AIM-92 Stinger; tên lửa không đối đất Brimstone,...

Trong khi đó, F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, cung cấp nhận thức tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán, một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ.

F-35 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

Quỳnh Như
CNN
#UAV #MQ-9 Reaper #Caribe #chống ma túy #máy bay Mỹ #vũ khí quân sự #F-35

Xem thêm

Cùng chuyên mục