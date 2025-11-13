Tiết lộ chiến thuật Mỹ sử dụng để tấn công tàu chở ma túy ở Caribe

TPO - Quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch chống các tàu buôn ma túy ở Biển Caribe bằng cách triển khai nhiều loại máy bay không người lái, tàu chiến và máy bay chiến đấu.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, phần lớn các cuộc tấn công trong chiến dịch chống buôn bán ma túy của quân đội Mỹ ở Biển Caribe đều được thực hiện bởi máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper. Đây là dòng UAV được điều khiển từ xa và thường trang bị tên lửa dẫn đường Hellfire có độ chính xác cao.

Cũng theo nguồn tin, ngoài MQ-9, chiến dịch còn sử dụng các phương tiện có người lái như trực thăng vũ trang AC-130J Ghostrider và máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Đây đều là những loại vũ khí có khả năng tấn công linh hoạt, thích hợp với nhiệm vụ truy kích và tiêu diệt mục tiêu di động trên biển.

Dù chưa chính thức xác nhận chi tiết về loại vũ khí hay thiết bị quân sự được triển khai, Lầu Năm Góc cho biết các hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch ngăn chặn dòng ma túy tuồn vào lãnh thổ Mỹ. Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành 19 cuộc không kích, phá hủy 20 tàu chở ma túy.

Những động thái này cho thấy Mỹ đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại vùng Caribe, không chỉ nhằm đối phó với tội phạm ma túy mà còn thể hiện quyết tâm kiểm soát các tuyến vận chuyển bất hợp pháp trong khu vực được xem là "cửa ngõ" vào lãnh thổ Mỹ.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái do hãng General Atomics của Mỹ sản xuất, được triển khai cho các nhiệm vụ giám sát và trinh sát tầm xa. UAV có thể hoạt động trên không tới 14 tiếng đồng hồ với vận tốc tối đa đạt 482 km/h.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper được trang bị nhiều hệ thống giám sát tối tân, bao gồm: Hệ thống theo dõi mục tiêu đa quang phổ, nhiệt hồng ngoại AN/DAS-1 MTS-B; radar tích hợp nhận diện vật thể trên bề mặt AN/APY-8 Lynx II; radar đánh dấu và theo dõi SeaVue.

UAV cũng trang bị một loạt các loại vũ khí hiện đại, như: Tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire; tên lửa không đối không AIM-92 Stinger; tên lửa không đối đất Brimstone,...

Trong khi đó, F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, cung cấp nhận thức tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán, một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ.

F-35 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...