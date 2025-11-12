Thổ Nhĩ Kỳ: Máy bay vận tải C-130 lao thẳng xuống đất, 20 quân nhân tử nạn

TPO - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận toàn bộ 20 quân nhân trên máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11/11.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuyên bố hôm thứ Tư (12/11) cho biết tất cả 20 người trên máy bay vận tải quân sự C-130 gặp nạn ở Sighnaghi vào ngày 11/11 đều đã thiệt mạng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng ngày cho biết ông vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Chiếc máy bay lao xuống đất theo hình xoắn ốc.

Trước đó, ngày 11/11, máy bay vận tải C-130 mang số hiệu TUAF543 chở theo 20 quân nhân cất cánh từ sân bay quốc tế Ganja ở Azerbaijan và bay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi ở thành phố Sighnaghi, cách biên giới Azerbaijan - Georgia khoảng 5km.

Video do nhân chứng quay lại cho thấy phần đầu và thân cánh của chiếc C-130 xoay nhiều vòng trên không trung, một phần máy bay vỡ rời đã rơi xuống đất trước khi phần còn lại chạm đất.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đang phối hợp, mở rộng điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

C-130 là máy bay vận tải quân sự do hãng Lockheed Martin chế tạo, được phát triển từ những năm 1950. Trong đó có hơn 2.500 chiếc đã xuất xưởng.

C-130 nguyên bản có tải trọng 19 tấn, có thể chở 92 hành khách. C-130 có tốc độ tối đa 590 km/h, tầm hoạt động 3.800 km, trần bay 10.000 m.

Theo FlightGlobal, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang vận hành một phi đội hỗn hợp gồm 18 biến thể C-130B và E. Cả hai đều là những mẫu máy bay đầu tiên được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất của Lockheed cách đây nhiều thập kỷ.

Trong vài năm trở lại đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã trong quá trình nâng cấp tất cả các máy bay Hercules của mình lên tiêu chuẩn thông qua chương trình hiện đại hóa ERCIYES. Đầu năm nay, chính quyền Ankara cũng xác nhận đã mua 12 chiếc C-130J cũ của Anh.