Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tới Caribe

TPO - Hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam ở phía bắc Biển Caribe. Đây là một phần trong chiến dịch ngăn chặn đường dây buôn bán ma túy của chính quyền Tổng thống Donald Trump, được phát động vào hồi tháng 10.

Hải quân Mỹ trong một tuyên bố hôm 11/11 cho biết: "Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford đã đến khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM). Nhiệm vụ là triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy".

Báo cáo ban đầu cho biết nhóm tác chiến này bao gồm ba tàu khu trục, một tàu ngầm, một máy bay trinh sát, mười máy bay chiến đấu F-35 cũng như máy bay không người lái Reaper đang được triển khai trong khu vực.

Trước đó, ngày 24/10, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford đến khu vực do SOUTHCOM phụ trách để triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, sở hữu phi đội máy bay chiến đấu đầy đủ, gồm: Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound, và trực thăng MH-60R/S Seahawk.

Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng bao gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Tàu có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn khi đầy tải. Chiều dài của tàu là 333 mét, rộng 78 mét. Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân A1B, có thể duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ.