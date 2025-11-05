Tàu sân bay hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc

TPO - Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã đến căn cứ hải quân ở Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc vào thứ hôm Tư (5/11), hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington đã tiến vào căn cứ hải quân ở Busan, cách Seoul khoảng 320 km về phía đông nam, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ tới Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6.

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay được hộ tống bởi tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls, tàu khu trục USS Milius và USS Shoup được trang bị hệ thống Aegis. Chuyến thăm nhằm mục đích bổ sung nhu yếu phẩm và dành thời gian cho các thành viên thủy thủ đoàn nghỉ ngơi sau hải trình dài.

"Hải quân Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi và hợp tác giữa hải quân hai nước, cũng như nâng cao năng lực phòng thủ trong dịp nhóm tàu ​​sân bay cập cảng", quân đội Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

USS George Washington (CVN-73) là tàu sân bay lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tàu có chiều dài 333m, chiều rộng 78m và có tải trọng lên đến 99 tấn.

USS George Washington có thể chở khoảng 6.250 thành viên, 90 máy bay và trực thăng, tăng cường đáng kể khả năng tiến hành các hoạt động trên không, trên biển và triển khai lực lượng của Mỹ.