Romania điều động 4 tiêm kích khi Nga mở cuộc tấn công lớn vào Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Romania hôm thứ Ba (4/11) cho biết, nước này đã điều động máy bay chiến đấu để ngăn chặn các mối đe dọa ở phía bắc sông Danube, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công lớn vào Ukraine trong đêm.

Bộ Quốc phòng Romania thông báo, vào đêm ngày 3, rạng sáng 4/11, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện hai cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine nằm dọc sông Danube (con sông rộng vài trăm mét chảy dọc biên giới Ukraine - Romania), nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trên bờ sông phía Ukraine.

Ngay sau khi radar phát tín hiệu khả nghi, hai máy bay chiến đấu F-16 đồn trú tại Căn cứ không quân Fetesti đã được điều động lúc 00h17, tiếp theo là hai máy bay Eurofighter Typhoon của Đức từ Căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu xuất kích lúc 02h45, để tiến hành giám sát và đảm bảo an ninh không phận Romania.

Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh, chỉ huy nhiệm vụ có quyền triển khai các phương tiện trên không nếu phát hiện vật thể xâm phạm không phận quốc gia hoặc đe dọa an toàn của người dân. Tuy nhiên, sau khi rà soát, quân đội không phát hiện bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào hay mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ Romania.

"Romania vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các đồng minh NATO và EU, đồng thời tiếp tục ở trong trạng thái cảnh giác cao và sẵn sàng chiến đấu", thông cáo của bộ nêu rõ.

Trong thời gian qua, Romania nhiều lần cáo buộc các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống lãnh thổ nước này có liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền Bucharest đã xây dựng các hầm trú ẩn tại những khu dân cư gần biên giới, dọc theo bờ sông Danube.

Trước đó, Không quân Ukraine thông báo trong đêm ngày 3, rạng sáng 4/11, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp vào lãnh thổ Ukraine với 137 vũ khí. Trong đó gồm một tên lửa đạn đạo Iskander-M, sáu tên lửa đất đối không S-300 và 130 máy bay tấn công không người lái.

Theo cơ quan này, các lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 92 máy bay không người lái các loại của Nga, tuy nhiên, tên lửa và hơn 30 UAV còn lại đã nhắm trúng vào 14 khu vực trên lãnh thổ Ukraine.