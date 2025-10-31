Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Trung Quốc thay đổi thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ sáu

Quỳnh Như

TPO - Nguyên mẫu thứ hai của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu J-36 của Trung Quốc vừa xuất hiện với hàng loạt cải tiến đáng kể, cho thấy chương trình này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Những thay đổi lớn ở cấu trúc và khí động học cho thấy mẫu J-36 đầu tiên chưa phải là thiết kế cuối cùng như truyền thông trước đó đưa tin.

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt hình ảnh về nguyên mẫu thứ hai của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ sáu, được cho là chụp tại nhà máy chính của Tập đoàn Máy bay Thành Đô - nơi nguyên mẫu đầu tiên thực hiện chuyến bay thử vào tháng 12/2024. Những hình ảnh này cho thấy nhiều khác biệt đáng kể giữa hai nguyên mẫu, phản ánh quá trình hoàn thiện và tinh chỉnh thiết kế của chương trình.

Về tổng thể, J-36 mới vẫn giữ thiết kế cánh tam giác (delta wing) quen thuộc nhưng nhiều chi tiết quan trọng đã được chỉnh sửa. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cụm ống xả động cơ. Nguyên mẫu đầu tiên có ống xả lõm sâu vào mép sau thân máy bay, tương tự mẫu Northrop YF-23 của Mỹ, tối ưu hóa khả năng tàng hình và hiệu quả khí động học. Tuy nhiên, nguyên mẫu mới lại sở hữu ba vòi xả góc cạnh, trông gần giống hệ thống điều khiển vector lực đẩy hai chiều trên Lockheed F-22 Raptor - và cũng được áp dụng trên dòng J-XDS tàng hình hạng nặng mới của Trung Quốc.

529c3f9e-2a7f-4842-8813-ac468be81149.jpg
fb4465b5-c3b1-4a30-9ab4-c4284982a676.jpg
Nguyên mẫu đầu tiên của J-36 (ảnh trước) và nguyên mẫu thứ hai của J-36 (ảnh sau).

Việc chuyển sang hệ thống điều hướng lực đẩy này có ý nghĩa quan trọng, giúp tăng khả năng cơ động và ổn định của máy bay - yếu tố đặc biệt cần thiết cho thiết kế không đuôi, vốn khó kiểm soát ở một số điều kiện bay. Ngoài ra, vector lực đẩy hai chiều còn hỗ trợ J-36 đạt hiệu suất tốt hơn ở độ cao lớn và trong các thao tác bay phức tạp.

Thiết kế phần đuôi với nhiều răng cưa hơn cũng cho thấy nỗ lực tăng cường khả năng tàng hình từ phía sau. Để tích hợp được hệ thống đẩy 2 chiều hoàn chỉnh, nhóm thiết kế Thành Đô buộc phải tái cấu trúc phần thân sau và đưa ống dẫn động cơ lùi sâu hơn về mép sau, thay vì chỉ gắn thêm vòi phun điều hướng.

Một thay đổi lớn khác nằm ở cửa hút gió. Trong mẫu J-36 đầu tiên, hai cửa hút gió dưới thân có thiết kế hình mũ hình thang. Ở nguyên mẫu mới, chúng đã được thay thế bằng cửa hút gió siêu thanh không cần chuyển hướng (DSI) - công nghệ từng được Trung Quốc áp dụng trên các dòng J-10C và J-20. Cấu trúc mới giúp giảm phản xạ radar và tối ưu luồng khí nạp cho động cơ, đồng thời tăng hiệu quả tàng hình tổng thể.

Hệ thống càng đáp của máy bay cũng được thiết kế lại. Nếu nguyên mẫu đầu tiên sử dụng càng đáp hai bánh song song, phiên bản mới đã chuyển sang cấu hình bánh đôi đặt cạnh nhau, giúp giảm diện tích khoang chứa, thu gọn cửa càng đáp và giảm trọng lượng kết cấu.

Các thay đổi đồng loạt này cho thấy J-36 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm - trình diễn công nghệ, chứ chưa bước sang sản xuất hàng loạt. Mẫu mới nhiều khả năng là phiên bản cải tiến nhanh, phục vụ đánh giá hiệu năng trước khi chốt cấu hình cuối cùng để bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Một số chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc liên tục thay đổi thiết kế cho thấy Bắc Kinh đang đẩy nhanh chương trình máy bay thế hệ sáu. Các yếu tố như vector lực đẩy, thiết kế không đuôi, khả năng tàng hình đa hướng và tích hợp trí tuệ nhân tạo được cho là sẽ đóng vai trò then chốt trong tiêm kích thế hệ mới này.

Quỳnh Như
TWZ
#máy bay chiến đấu #tàng hình #máy bay thế hệ sáu #Trung Quốc #J-36 #hệ thống đẩy vector #thiết kế máy bay #công nghệ quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục