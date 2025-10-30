Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc phát triển robot 'tàng hình' để thăm dò vùng biển sâu

Quỳnh Như

TPO - Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một robot sinh học hình sứa có khả năng thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới nước, được mô tả là "bóng ma dưới biển sâu".

Robot này do nhóm nghiên cứu của Tao Kai (tạm dịch: Đào Khai), thuộc Khoa Kỹ thuật Cơ khí và Điện, Đại học Bách khoa Tây Bắc (thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây), phát triển. Theo nhóm nghiên cứu này, gần như không thể phân biệt thiết bị trên với sứa thật khi hoạt động dưới nước.

Tờ Science and Technology Daily dẫn lời nhà nghiên cứu Tao cho biết: "Nhờ mức tiêu thụ điện năng thấp, hoạt động gần như im lặng và thiết kế giống như thật, robot này đặc biệt phù hợp để giám sát bí mật dưới biển sâu, quan sát các hệ sinh thái và thực hiện những cuộc kiểm tra chính xác các cấu trúc dưới nước".

d14d3dd5-2021-4df3-a673-0d1177ed8303.jpg
46bafa6d-f37f-4026-bd31-30c6e2a63d9e.jpg
Robot sinh học có thể mô phỏng sự co cơ và phản xạ của sứa.

Robot có hình dạng trong suốt, thân giống chiếc ô và các xúc tu mềm mại như sứa thật. Toàn bộ phần thân được chế tạo từ vật liệu điện cực hydrogel - loại vật liệu linh hoạt do nhóm nghiên cứu phát triển.

Thiết bị nhỏ gọn này chỉ có đường kính 120 mm và trọng lượng 56 gram, di chuyển nhờ bộ truyền động thủy lực tĩnh điện, mô phỏng tín hiệu thần kinh điều khiển sự co giãn của cơ sứa. Với mức tiêu thụ điện chỉ 28,5 miliwatt, robot hầu như không gây ra nhiễu động vật lý hay âm thanh, giúp duy trì khả năng hoạt động bí mật trong thời gian dài.

Robot sứa được trang bị camera thu nhỏ cùng chip xử lý trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng nhận dạng chính xác mục tiêu dưới nước thông qua công nghệ học máy (machine learning).

Hồi tháng 8, robot này từng xuất hiện trong chương trình khoa học của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cùng nhiều thiết bị robot sinh học khác, như: chim, châu chấu, tắc kè và cá. Trong chương trình, robot đã chứng minh khả năng duy trì trạng thái lơ lửng ổn định trong môi trường nước động và nhận dạng chính xác các vật thể.

Theo nhóm nghiên cứu, sứa robot có thể được ứng dụng để quan sát và theo dõi quần thể sinh vật biển mà không gây xáo trộn môi trường.

Chương trình của CCTV nhận định đây là một giải pháp sáng tạo cho các thách thức trong hoạt động thám hiểm biển sâu, đặc biệt ở các yếu tố như độ bền năng lượng, khả năng tàng hình và tính tương thích sinh học với môi trường.

Quỳnh Như
SCMP
#robot biển sâu #robot tàng hình #thám hiểm đại dương #công nghệ AI #robot sinh học #thám hiểm môi trường #robot sứa

