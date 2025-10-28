Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bên trong 'con mắt tử thần' của siêu bão mạnh nhất năm

Đội bay săn bão ghi lại khoảnh khắc hiếm bên trong mắt siêu bão Melissa với bầu trời trong xanh và “ hiệu ứng sân vận động”.

Hình ảnh bên trong mắt bão. Ảnh: Hurricane Hunters.
Những hình ảnh hiếm hoi từ đội bay săn bão của Mỹ (Hurricane Hunters) ghi lại khoảnh khắc bên trong mắt bão Melissa - siêu bão cấp 5 đang hoành hành vùng Caribe - cho thấy một khung cảnh bầu trời trong xanh, yên ả đến khó tin, trái ngược hoàn toàn với vành mây cuộn dữ dội bao quanh.

Đội săn bão thậm chí báo cáo nhìn thấy cả chim bay vòng trong mắt bão, có thể do chúng bị cuốn vào và không thể thoát ra ngoài vì gió ở vành bão quá mạnh.

Các chuyên gia mô tả hiện tượng này là “hiệu ứng sân vận động” (stadium effect), khi mây ở thành mắt bão uốn cong hướng ra ngoài, để lộ khoảng trời quang ở trung tâm như một mái vòm khổng lồ.

Bão Melissa hiện đạt cấp 5 - mức cao nhất trên thang Saffir-Simpson, với sức gió duy trì 175 dặm/giờ (khoảng 280 km/h), giật trên 320 km/h, trở thành cơn bão mạnh nhất hành tinh trong năm 2025, theo CNN.

Tâm bão đang cách thủ đô Kingston (Jamaica) khoảng 240 km về phía tây nam, di chuyển chậm chỉ 3 km/h, khiến Jamaica có nguy cơ hứng chịu mưa bão suốt nhiều giờ.

Bão Melissa bắt đầu tấn công Jamaica với sức mạnh cấp 5 &quot;thảm khốc&quot;. Ảnh: Reuters.
Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cảnh báo, Melissa có thể gây mưa tới 1.000 mm, sóng cao 4 m, gió mạnh tàn phá và thiệt hại hạ tầng nghiêm trọng. Ít nhất 7 người ở Haiti, Jamaica và Cộng hòa Dominica đã thiệt mạng.

Các dải mưa ngoài rìa đã bắt đầu làm đổ cây cối, cột điện, gây sạt lở đất và mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực Jamaica. Hơn 900 người đã sơ tán đến các điểm trú ẩn, con số được dự báo sẽ còn tăng nhanh.

Bộ trưởng Thông tin Jamaica, ông Robert Morgan, kêu gọi người dân “hết sức thận trọng”, cho biết nguy cơ đá rơi và lở núi đang rất cao.

Theo dự báo, tâm bão Melissa sẽ chạm bờ phía nam Jamaica vào sáng 28/10, nhưng ảnh hưởng nặng nề đã bắt đầu từ rạng sáng 27/10.

“Thời điểm bão đổ bộ không phải là điểm khởi đầu, bão đã thực sự ở đây rồi”, chuyên gia khí tượng Briana Waxman (CNN) cảnh báo.

