Khoa học

Google News

Khỉ hoang dã phá khu dân cư, người dân bắt giao nộp về Vườn Quốc gia

Ngọc Tú
TPO - Sau khi bắt sống được cá thể khỉ chuyên xuống khu dân cư phá gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, Cơ sở Bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát đã tiếp nhận chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 28/10, lãnh đạo xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết, xã này vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Thành, Ban Chỉ huy xóm Đông Tháp bàn giao một cá thể khỉ cho Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã (Vườn quốc gia Pù Mát) kiểm tra sức khỏe và chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

z7160335088152-556965beb7615cacd2ed01407f2e6baf.jpg
Cá thể khỉ hoang dã thường xuyên xuống phá khu dân cư ở xã Hợp Minh.

Được biết, thời gian qua tại khu vực xóm Vĩnh Phúc (xã Hợp Minh) xuất hiện 2 con khỉ hoang dã trưởng thành thường xuyên xuống khu dân cư phá gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Trước tình hình trên, xã Hợp Minh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Thành, Ban Công an xã và các xóm tiến hành khoanh vùng, phát thông báo rộng rãi để người cảnh giác. Đồng thời khuyến khích các hộ dân nếu phát hiện khỉ thì báo chính quyền hoặc bắt sống để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

z7160289442044-388887e4aeeff7a5c92bb3d5c4050af3.jpg
Cá thể khỉ được bàn giao về cho Cơ sở Bảo tồn Động vật hoang dã (Vườn Quốc gia Pù Mát) chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Ngày 27/10, ông Trần Văn Nhuận (trú tại xóm Đông Tháp, xã Hợp Minh) đã chủ động thu phục, bắt sống được 1 cá thể khỉ. Sau khi bắt thành công, ông Nhuận lập tức báo cho chính quyền địa phương và phối hợp bàn giao về cho Cơ sở Bảo tồn động vật hoang dã (Vườn quốc gia Pù Mát) kiểm tra sức khỏe, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Ông Phạm Quang Sáng - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Minh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của hộ ông Trần Văn Nhuận, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động đẹp, cần được nhân rộng trong toàn xã, thể hiện ý thức, trách nhiệm cao trong việc bảo vệ môi trường và gìn giữ đa dạng sinh học.

Được biết, hiện còn 1 cá thể khỉ khác vẫn thường xuyên di chuyển từ núi xuống khu dân cư. UBND xã Hợp Minh khuyến khích người dân không xua đuổi, không săn bắt, đồng thời báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện cá thể khỉ nêu trên để xử lý kịp thời.

Ngọc Tú
