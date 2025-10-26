Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngắm khỉ tràn ra đường ở Côn Đảo

Côn Đảo không chỉ là vùng đất của những di tích lịch sử, mà còn là thiên đường thiên nhiên nguyên sơ, nơi con người tìm thấy sự bình yên, tách biệt với ồn ào phố thị.

Côn Đảo không chỉ là vùng đất của những di tích lịch sử, mà còn là thiên đường thiên nhiên nguyên sơ, nơi con người tìm thấy sự bình yên, tách biệt với ồn ào phố thị.

Nơi đàn khỉ thoải mái tràn ra đường

Trên những con đường quanh co ven núi ở Côn Đảo (TP.HCM), du khách dễ dàng bắt gặp từng đàn khỉ tung tăng chạy nhảy, đùa giỡn ngay bên lề đường. Những chú khỉ ở đây dường như đã quá quen với con người, thỉnh thoảng còn nô đùa cùng du khách, tạo nên khung cảnh sinh động giữa thiên nhiên hoang dã. Những chú khỉ nhỏ nhanh nhẹn leo lên cành cây, chuyền tay nhau những trái rừng chín mọng; vài con khác thản nhiên ngồi bên vệ cỏ, ngắm dòng xe thưa thớt đi qua, chẳng hề e sợ con người.

Thả rùa con trở về với đại dương

Không chỉ có khỉ, Côn Đảo còn là nơi hiếm hoi ở Việt Nam du khách có thể chứng kiến rùa biển lên bãi đẻ trứng và tham gia hoạt động thả rùa con về với đại dương. Đây là một trải nghiệm đầy ý nghĩa về bảo tồn sinh thái. Vào mùa sinh sản, hàng trăm con rùa mẹ vượt sóng cập bãi cát trắng, đào ổ và đẻ trứng trong đêm yên tĩnh, để rồi vài tuần sau, từng đàn rùa con nhỏ bé lại đồng loạt hướng ra biển trong ánh bình minh.

Treking xuyên rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Từ trung tâm đặc khu, chỉ cần vài phút di chuyển, du khách đã có thể bước vào Vườn quốc gia Côn Đảo, nơi được ví là lá phổi xanh của quần đảo. Những lối mòn xuyên rừng dẫn qua thảm thực vật nhiệt đới phong phú, nơi sinh sống của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Trên hành trình, nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp các loài như rắn mối, kỳ đà hay đàn khỉ leo trèo trên những tán cây, tất cả hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, trong lành. Ngoài ra, du khách còn có thể ghé thăm những địa điểm check-in trên cung đường này như Hang Đức Mẹ, Bãi Đất Thắm, Cây Di sản, Bãi Bàng...

