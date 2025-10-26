'Ẩn số' Lê Sỹ Cường vụ Ngân 98; Cứu hơn 100 người bị nước lũ uy hiếp lúc nửa đêm

TPO - 'Ẩn số' Lê Sỹ Cường trong vụ Ngân 98; Đề xuất kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành bằng metro; Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Vụ Ngân 98: Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Theo kết quả điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vào tháng 7/2024, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho một người quen ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, thường trú phường Bến Thành) nhằm mục đích không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang về tội "Đưa hối lộ" và Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ".

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang. Ảnh C.A

'Ẩn số' Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98

Theo luật sư Nguyễn Hùng Quân, hành vi của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vi phạm Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) về tội đưa hối lộ.

Đối với Lê Sỹ Cường, việc nhận tiền, đứng giữa làm trung gian và cam kết tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để giúp “chạy án” là hành vi thuộc Điều 365 Bộ luật Hình sự, tội "Môi giới hối lộ", khung hình phạt 8–15 năm tù.

Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác định Cường không có bất kỳ mối quan hệ hay khả năng tác động nào, mà chỉ dựng chuyện để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền, thì tội danh có thể chuyển sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 12–20 năm tù hoặc tù chung thân.

“Nếu lời hứa giúp ‘chạy án’ chỉ là giả tạo, không có thật, thì hành vi không còn là môi giới hối lộ mà chuyển sang bản chất lừa đảo,” – luật sư Quân nhận định.

Hiện thông tin về đối tượng Lê Sỹ Cường vẫn đang là 'ẩn số'. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đề xuất kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành bằng metro

Ngày 21/10, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, kiến nghị phương án đầu tư tuyến metro kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Theo UBND TPHCM, phương án kết nối giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành – Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm nhất.

TPHCM sẽ chi 2.138 tỷ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, người già

Ngày 23/10, UBND TPHCM có tờ trình gửi Thường trực HĐND TPHCM về việc đăng ký xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn theo trình tự, thủ tục rút gọn.

TPHCM dự kiến hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với học sinh.

Theo đó, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với học sinh (bao gồm mức tối thiểu 50% chính sách của Trung ương và 50% chính sách của địa phương).

Đối với người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Dự kiến, có 676.342 người cao tuổi và 2,031 triệu học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM nằm trong diện được hỗ trợ của chính sách.

UBND TPHCM ước tính số kinh phí thực hiện chính sách này năm 2026 là 2.138 tỷ đồng.

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn

Vào lúc 8 giờ ngày 19/10, Nhà máy thủy điện Trị An ở Đồng Nai ngừng xả nước qua đập tràn, kết thúc 19 ngày xả nước qua đập tràn điều tiết nước hồ chứa, cũng là lúc người dân mở hội bắt cá.

Ngay từ sáng sớm, trước thời điểm đóng cửa đập tràn, hàng trăm người dân đã tập trung về vùng chân đập nhà máy để chờ bắt cá, xem bắt cá.

Các loại ngư cụ được dùng đánh bắt cá

Trong những ngày qua, nhà máy đã xả tràn qua 3 cửa, lưu lượng xả qua đập tràn được điều chỉnh từ 320m³/s lên 480m³/s, đưa tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động trong khoảng 1.230-1.300m³/s. Hiện tại mực nước thượng lưu hồ đạt 61.331m, lưu lượng nước về hồ đạt 758m3/s.

Tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực Đông Nam bộ sắp đặt trạm thu phí

Đường Mỹ Phước Tân Vạn (TPHCM) dài hơn 60 km, là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực Đông Nam bộ. Trong đó khoảng 40 km từ Quốc lộ 1A (phường Đông Hòa) tới Đường Võ Văn Kiệt (phường Chánh Hiệp) 6 làn xe, đang quá tải, nhiều điểm ùn ứ phương tiện giờ cao điểm. Đoạn từ phường Hòa Lợi tới Quốc lộ 13 (xã Bàu Bàng) có 10 làn xe nên thông thoáng.

Tới đây, dự kiến sẽ đặt trạm thu phí sau nhiều năm đưa vào sử dụng và được đầu tư nâng cấp.

Cảnh sát cứu hơn 100 người bị nước lũ uy hiếp ở TPHCM lúc nửa đêm

Rạng sáng 23/10, Đội PCCC&CNCH khu vực 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy báo vụ CNCH tại phường Bến Cát (TPHCM). Theo đó, mưa lớn gây ngập cục bộ một số nhà dân trong khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội PCCC&CNCH Khu vực 31 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Trong đó, tổ đến phường Bến Cát gồm 10 cán bộ chiến sĩ và đến phường Hiệp An, xã Bàu Bàng mỗi nơi 5 cán bộ chiến sĩ để phối hợp cùng địa phương giải cứu người dân trong vùng bị ngập.

Tại phường Bến Cát, lực lượng chức năng đã giải cứu khoảng 130 người, bao gồm công nhân Công ty Mai Thành và một số người dân trong khu vực.