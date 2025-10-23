Vụ Ngân 98: Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang

TPO - Liên quan vụ án Ngân 98, Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam Lương Bằng Quang về tội "Đưa hối lộ".

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nhạc sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”, liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” mà Ngân 98 bị cáo buộc là người cầm đầu.

Theo kết quả điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vào tháng 7/2024, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho một người quen ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, thường trú phường Bến Thành) nhằm mục đích không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang về tội “Đưa hối lộ” và Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang. Ảnh C.A

Đồng thời, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Ngân 98 đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.