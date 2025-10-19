Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn

TPO - Vào lúc 8 giờ ngày 19/10, Nhà máy thủy điện Trị An ở Đồng Nai ngừng xả nước qua đập tràn, kết thúc 19 ngày xả nước qua đập tràn điều tiết nước hồ chứa, cũng là lúc người dân mở hội bắt cá.
Ngay từ sáng sớm, trước thời điểm đóng cửa đập tràn, hàng trăm người dân đã tập trung về vùng chân đập nhà máy để chờ bắt cá, xem bắt cá.
Trong những ngày qua, nhà máy đã xả tràn qua 3 cửa, lưu lượng xả qua đập tràn được điều chỉnh từ 320m³/s lên 480m³/s, đưa tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động trong khoảng 1.230-1.300m³/s. Hiện tại mực nước thượng lưu hồ đạt 61.331m, lưu lượng nước về hồ đạt 758m3/s.
Đại diện Nhà máy thuỷ điện Trị An cho biết, tùy theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết nước xả nước qua đập tràn.