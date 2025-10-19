Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vào lúc 8 giờ ngày 19/10, Nhà máy thủy điện Trị An ở Đồng Nai ngừng xả nước qua đập tràn, kết thúc 19 ngày xả nước qua đập tràn điều tiết nước hồ chứa, cũng là lúc người dân mở hội bắt cá.

tri-an-17.jpg
Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi nhà máy ngưng xả tràn

Ngay từ sáng sớm, trước thời điểm đóng cửa đập tràn, hàng trăm người dân đã tập trung về vùng chân đập nhà máy để chờ bắt cá, xem bắt cá.

Trong những ngày qua, nhà máy đã xả tràn qua 3 cửa, lưu lượng xả qua đập tràn được điều chỉnh từ 320m³/s lên 480m³/s, đưa tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động trong khoảng 1.230-1.300m³/s. Hiện tại mực nước thượng lưu hồ đạt 61.331m, lưu lượng nước về hồ đạt 758m3/s.

tri-an-3.png
Các loại ngư cụ được dùng đánh bắt cá

Đại diện Nhà máy thuỷ điện Trị An cho biết, tùy theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết nước xả nước qua đập tràn.

tri-an-8.png
Trên bờ, rất đông người đến xem bắt cá
tri-an-9.png
Một lượng lớn Youtube đến quay, tường thuật "lễ hội" bắt cá
tri-an-2.png
Một tay lưới tung chài bắt cá
tri-an-6.png
Không có nhiều cá lớn trong mùa xả đập năm nay
tri-an-13.jpg
Cá đánh bắt được đưa ngay lên bán tại bờ
tri-an-16.jpg
Chị Nguyễn Nhâm đến từ phường Biên Hòa vui mừng khi mua được một con cá lăng lớn
tri-an-10.png
Mua bán cá diễn ra trên bờ
Mạnh Thắng
#Thủy điện Trị An #bắt cá #đập thủy điện #lễ hội bắt cá #Đồng Nai #xả tràn thủy điện #cá

