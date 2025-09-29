Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiến hành xả tràn

TPO - Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông ở Trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn, điều tiết hồ chứa

Vào lúc 13h ngày 30/9, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả tràn với lưu lượng nước xả qua đập là 160m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 750 - 820m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 910 - 980m3/s.

Nhà máy thủy điện Trị An xả tràn

Theo lịch trình, đến 16h ngày 30/9, công ty sẽ tăng cường xả tràn. Cụ thể, lưu lượng nước xả qua đập là 320m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 750 - 820m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.070 - 1.140m3/s.

Sau đó, tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông ở Trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty Thủy điện Trị An có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, vào lúc 8h ngày 29/9, mực nước thượng lưu hồ Trị An đạt hơn 60,5 m và mực nước hạ lưu tại nhà máy thủy điện là 3,7 m. Lưu lượng nước về hồ trong ngày 28/9 gần 1.500 m3/s. Dự kiến từ 1-2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ hơn 1.500 m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cũng đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du, hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ Trị An có diện tích mặt hồ rộng 323 km², với dung tích toàn phần 2,765 tỷ m³, dung tích hữu ích 2,547 tỷ m³. Hồ được thiết kế để cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Trị An (tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) với công suất 400 MW; sản lượng điện hàng năm đạt 1,7 tỷ kWh

Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, cung ứng cho lưới điện quốc gia, thủy điện Trị An còn thực hiện chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.