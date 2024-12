Gần 4.000 tỷ đồng ‘lên đời’ nhà máy thủy điện Trị An

TPO - Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng có tổng công suất đặt 200MW, gồm 2 tổ máy, nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công xây dựng vào quý I/2025.

Ngày 29/12, tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án Điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với nhà thầu tổ chức triển khai thi công xây dựng cầu Hiếu Liêm, thuộc Dự án Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Trị An mở rộng.

Công trình cầu Hiếu Liêm bắc qua sông Đồng Nai, có chiều dài gần 250 m, rộng 9m, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025. Việc xây dựng cầu Hiếu Liêm nhằm phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công Dự án NMTĐ Trị An mở rộng, đồng thời phục vụ nhu cầu giao thông đi lại cho người dân địa phương.

NMTĐ Trị An hiện hữu được xây dựng hoàn thành năm 1991, với 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm hơn 1,7 tỉ KWh. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã góp phần cung cấp nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của 16 tỉnh, thành phía Nam, đảm bảo nguồn nước công nghiệp và sinh hoạt cho hàng triệu người dân, nước tưới cho hơn 20 ngàn ha ruộng, đất khu vực hạ lưu. Trong suốt quá trình vận hành, công trình luôn đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN - cho biết, để đáp ứng nhu cầu phụ tải tiêu dùng tăng cao và tận dụng lượng nước xả thừa vào mùa lũ hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề xuất đầu tư dự án NMTĐ Trị An mở rộng. Dự án có tổng công suất đặt 200MW, gồm 2 tổ máy, nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) với tổng vốn đầu tư gần 4 nghìn tỉ đồng dự kiến khởi công xây dựng vào quý I năm 2025.

Sau khi đưa vào vận hành, nhà máy sẽ góp phần tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm; góp phần cải thiện chế độ làm việc của Hệ thống điện qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia; tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy và góp phần giảm giảm phát thải CO2; giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy của nhà máy hiện hữu, kéo dài thêm tuổi thọ của thiết bị.

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đánh giá, việc đầu tư xây dựng các công trình trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân địa phương, nhất là đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, tránh các phương tiện giao thông công cộng đi lại trên công trình hồ đập, đảm bảo an toàn cho công trình NMTĐ Trị An hiện hữu và mở rộng. Các công trình trên khi hoàn thành sẽ, góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai ngày một phát triển.