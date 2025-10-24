Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ”, vợ chồng Ngân 98 – Lương Bằng Quang tiếp tục khiến dư luận chú ý khi nhân vật trung gian Lê Sỹ Cường, người nhận 8 tỷ đồng để “chạy án”, bị xem là mắt xích quan trọng trong vụ việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 13/10/2025, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất – kinh doanh hàng giả là thực phẩm, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Lương Bằng Quang - chồng Ngân 98 được tại ngoại, tiếp tục phối hợp làm việc với công an.

ngan-98.jpg
Ngân 98 tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Khám xét nhà riêng của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang mới đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong két sắt chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 3,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cảnh sát cũng tạm giữ 2 ô tô hạng sang.

lbq.png
Số sổ đỏ và ngoại tệ cơ quan chức năng phát hiện được từ khám nhà Ngân 98

Đến tối 23/10, Công an TPHCM thông tin vụ việc sau khi củng cố hồ sơ vụ Ngân 98. Theo kết quả điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm giả vào tháng 7/2024, Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) và nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường (1987, trú phường Bến Thành) với lời hứa để không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ"; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ".

560425818-1234036678757127-8154247455644047219-n.jpg
Hình ảnh cảnh sát khám nhà Ngân 98- Lương Bằng Quang (ảnh: L.T)

Bí ẩn nhânvật Lê Sỹ Cường

Theo luật sư Nguyễn Hùng Quân, hành vi của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vi phạm Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) về tội đưa hối lộ.

“Với số tiền 8 tỷ đồng, hành vi này thuộc Khoản 4, Điều 364, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù,” – luật sư Quân phân tích.

Đối với Lê Sỹ Cường, việc nhận tiền, đứng giữa làm trung gian và cam kết tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để giúp “chạy án” là hành vi thuộc Điều 365 Bộ luật Hình sự, tội "Môi giới hối lộ", khung hình phạt 8–15 năm tù.

clip-2.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố, tạm giam Lương Bằng Quang. Ảnh C.A

Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác định Cường không có bất kỳ mối quan hệ hay khả năng tác động nào, mà chỉ dựng chuyện để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền, thì tội danh có thể chuyển sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 12–20 năm tù hoặc tù chung thân.

“Nếu lời hứa giúp ‘chạy án’ chỉ là giả tạo, không có thật, thì hành vi không còn là môi giới hối lộ mà chuyển sang bản chất lừa đảo,” – luật sư Quân nhận định.

Hiện thông tin về đối tượng Lê Sỹ Cường vẫn đang là 'ẩn số'. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Nguyễn Dũng
#Lê Sỹ Cường #Ngân 98 #Lương Bằng Quang #chạy án #môi giới hối lộ #vụ án hình sự #đưa hối lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục