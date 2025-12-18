Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm sau nhiều năm lẩn trốn tại Campuchia

Hồ Nam
TPO - Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Đắk Lắk đã bị Công an tỉnh này bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, sau thời gian dài lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trong nước và sang Campuchia.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi, cùng trú TP.HCM). Trước đó, đồng phạm Nguyễn Minh Huy (28 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã bị bắt, riêng Thái và Liên bỏ trốn.

Theo điều tra, Huy và Thái quen biết nhau trong thời gian cùng chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước (Tiền Giang cũ). Khoảng tháng 6/2022, sau khi ra tù, hai đối tượng gặp lại nhau tại TP.HCM, rồi rủ nhau lên tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ, chuẩn bị kìm cộng lực và dụng cụ phá khóa để đi trộm cắp.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Liên sau nhiều năm lẩn trốn.

Ban đêm, hai đối tượng này chạy xe máy dò tìm các nhà dân khóa cửa, không có người trông coi để cắt khóa, lấy tài sản. Đến tháng 10/2022, Liên lên Đắk Lắk và cùng tham gia trộm cắp. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11/2022, nhóm này đã gây ra 8 vụ trộm, tổng giá trị tài sản hơn 240 triệu đồng.

Sau khi Huy bị bắt, Thái và Liên tiếp tục lẩn trốn qua nhiều địa phương và sang Campuchia. Mới đây, khi xác định hai đối tượng vừa trở về nước và đang ẩn náu tại tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác tổ chức truy bắt thành công.

Hồ Nam
