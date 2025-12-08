Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

z7304725784259-c277f11d7661bade3cfb4a5b1cad988a-7798.jpg
Diễn viên Lâm Thái.

Trước đó, rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle - Miss Cosmo Mexico đã trình báo bị mất túi xách khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) tối 5/12. Cô cho biết trong đó có thẻ tín dụng, máy ảnh, tiền mặt và nhiều vật dụng cá nhân. Tổng tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã truy xét và bắt giữ Nguyễn Lâm Thái, là người lấy trộm tài sản. Tại cơ quan công an, Thái đã thừa nhận hành vi và giao nộp lại toàn bộ tang vật.

z7300055076861-4b2b2c9077279d7ccb5327c77c99a8df.jpg
Hoa hậu Mexico vui mừng khi nhận lại túi đồ bị trộm.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Lâm Thái về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1 Điều 173 Bộ Luật hình sự.

Được biết, Thái có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND khu vực 19 TPHCM xử phạt 14 tháng tù treo. Hiện Thái trong thời gian thử thách 28 tháng.

Thái Lâm
#diễn viên Lâm Thái #trộm cắp #Đà Lạt #Hoa hậu Mexico #Lâm Đồng #khởi tố #bắt tạm giam

Xem thêm

Cùng chuyên mục