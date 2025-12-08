Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Diễn viên Lâm Thái.

Trước đó, rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle - Miss Cosmo Mexico đã trình báo bị mất túi xách khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) tối 5/12. Cô cho biết trong đó có thẻ tín dụng, máy ảnh, tiền mặt và nhiều vật dụng cá nhân. Tổng tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã truy xét và bắt giữ Nguyễn Lâm Thái, là người lấy trộm tài sản. Tại cơ quan công an, Thái đã thừa nhận hành vi và giao nộp lại toàn bộ tang vật.

Hoa hậu Mexico vui mừng khi nhận lại túi đồ bị trộm.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Lâm Thái về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1 Điều 173 Bộ Luật hình sự.

Được biết, Thái có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND khu vực 19 TPHCM xử phạt 14 tháng tù treo. Hiện Thái trong thời gian thử thách 28 tháng.