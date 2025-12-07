Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Thành
TPO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt Vũ Hiền (34 tuổi) - kẻ bịt khẩu trang giả vờ mua trang sức rồi giật chiếc nhẫn 5 chỉ vàng trị giá gần 70 triệu đồng tại tiệm vàng Phú Vinh. Sau khi gây án, Hiền liên tục thay áo, thay biển số xe để xóa dấu vết...

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Vũ Hiền (34 tuổi, nơi ở hiện tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường An Hải.

08049730de51510f0840.jpg
Đối tượng Vũ Hiền tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 5/12, tại tiệm vàng Phú Vinh (số 29 đường Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), ông H.V (63 tuổi) trình báo bị một nam thanh niên bịt khẩu trang vào hỏi mua trang sức rồi lợi dụng sơ hở giật 1 nhẫn vàng tròn, trọng lượng 5 chỉ, loại vàng 98 trị giá gần 70 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng tháo chạy bằng xe máy không gắn biển số, hướng về đường Ngô Quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng.

Đến ngày 7/12, lực lượng Công an xác định Vũ Hiền chính là đối tượng gây án và đã triệu tập đối tượng làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đối tượng Hiền khai nhận do thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Đối tượng mượn xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 36B8-02077 của bạn gái, đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn tháo biển số, rồi đi các tuyến đường tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa để cướp giật.

Sau khi gây án, Hiền chạy qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số để xóa dấu vết.

Tiếp đó, Hiền đến tiệm vàng N.T, phường Hòa Cường, bán chiếc nhẫn với giá 65 triệu đồng và tiêu xài hết.

Công an cũng đã thu giữ tang vật gồm: 1 điện thoại Iphone 8 Plus; 1 xe máy Honda Airblade; 1 nhẫn vàng 5 chỉ loại vàng 98.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra.

Nguyễn Thành
