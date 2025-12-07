Vay 100.000 tệ để đánh bạc, du khách Trung Quốc bị đồng hương 'giam lỏng' ở Đà Nẵng

TPO - Khai với cơ quan Công an, Wang W.Q cho biết sau khi vay 100.000 Nhân dân tệ để đánh bạc và thua sạch, anh bị nhóm của Ma Xingfa thu giữ hộ chiếu, di lý qua nhiều khách sạn và “giam lỏng” để ép trả nợ. Công an Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng liên quan hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 7/12, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai của cô tên Wang W.Q (35 tuổi) đang ở tại khách sạn P.L trên đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu bị người khác bắt giữ.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Đến 23h cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra khách sạn nói trên. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại 2 phòng của khách sạn này có Nguyễn Thành Trung (39 tuổi, trú phường Thanh Khê) ở cùng một người Trung Quốc tên Ye Cheng (35 tuổi); Hứa Phú Đức (47 tuổi, trú phường Cẩm Lệ) ở cùng một người Trung Quốc là Wang W.Q.

Sau khi xác minh nhanh các đối tượng Trung và Đức, nhận thấy cả 2 được người khác thuê để giam giữ người Trung Quốc liên quan đến việc mượn tiền tại sòng bạc nên đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào sáng ngày 30/11/2025, Wang W.Q đến một khách sạn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn thì gặp Ma Xingfa và hỏi vay số tiền 100.000 Nhân dân tệ (tương đương 360 triệu đồng) để đánh bạc.

Tại đây, qua lời phiên dịch và hướng dẫn của Mai Thanh Duy (người Việt Nam), Wang viết giấy nhận nợ 100.000 Nhân dân tệ. Đổi lại, Ma Xingfa giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của Wang, bao gồm hộ chiếu và visa.

Đến trưa ngày 30/11, Wang W.Q thua hết số tiền 100.000 Nhân dân tệ nên bị Ma Xingfa đưa về giam giữ tại một phòng khách sạn H.A.

Trưa ngày 1/12, do Wang chưa có tiền trả nợ nên Ma Xingfa điện thoại cho Đức chở Wang đi về khách sạn P.L (đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn) và “giam lỏng” tại đây, dưới sự giám sát của Đức và Trung.

Theo lời khai của Ma Xingfa, ngoài vụ việc vừa bị phát hiện thì trước đó, đối tượng này cũng đã bắt và giam giữ 2 người khác liên quan đến việc vay tiền đánh bạc tương tự.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Xingfa, Hứa Phú Đức, Nguyễn Thành Trung và Mai Thanh Duy về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.