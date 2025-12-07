Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bực tức vì bạn nhậu bị trêu, người đàn ông vác dao chém người trọng thương

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
TPO - Thấy anh H. trêu ghẹo chị N., bực tức, Đảnh dùng dao chém H. khiến nạn nhân bị thương tích 28%

Ngày 7/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Đảnh (SN 1985, trú khối phố Viêm Minh, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

3346612638310261148-270.jpg
Công an bắt tạm giam Lê Văn Đảnh. Ảnh CA

Kết quả điều tra xác định, tối 7/9, Đảnh và chị T.T.K.N. nảy sinh mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu ở quán A.T.

Sau khi bỏ về, Đảnh quay lại nhậu ở quán bên cạnh thì nhìn thấy Bùi Quang H. đang trêu ghẹo chị N. nên bực bội đi sang cãi vã. Đỉnh điểm, Đảnh tát N. rồi rời quán. Sau đó, Đảnh lấy một con dao dài 88cm quay lại quán và chém H. khiến nạn nhân bị thương tích 28%.

Gây án xong, Đảnh bỏ chạy và vứt hung khí, đến sáng hôm sau thì đến Công an phường Điện Bàn Đông đầu thú.

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
