'Tổ lái' biểu diễn bốc đầu xe máy bị CSGT mời làm việc

TPO - Nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một người ngồi phía sau, nhiều lần nâng bánh trước lên khỏi mặt đường trong đêm tối bị CSGT mời làm việc.

Ngày 8/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy liên tục bốc đầu, chạy bằng một bánh trên đường song hành đoạn qua xã Hóc Môn, gây mất an toàn giao thông.

Đoạn video dài 21 giây cho thấy người này chạy xe với tốc độ cao, chở theo một người ngồi phía sau, nhiều lần nâng bánh trước lên khỏi mặt đường trong đêm tối. Hành vi nguy hiểm diễn ra trên tuyến đường có mật độ phương tiện đông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Sau khi clip xuất hiện, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng nhóm thanh niên xem thường pháp luật, đe dọa tính mạng người đi đường.

Hình ảnh hai nam thanh niên bốc đầu xe máy

Đại diện Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã xác minh và mời những người liên quan làm việc. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Hiện vụ việc đang được làm rõ để xử lý triệt để.