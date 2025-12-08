Đối tượng trộm 17kg mực khô ra đầu thú

TPO - Bị truy nã vì đột nhập cửa hàng lấy 17kg mực khô, Nguyễn Quốc Thịnh nhiều tháng lẩn trốn nhưng cuối cùng cũng ra đầu thú.

Sáng 8/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1995, trú phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) ra đầu thú. Thịnh là đối tượng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Quốc Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo hồ sơ, trưa 31/1/2025, phát hiện cửa hàng của anh Nguyễn Hoàng Thành Được trên đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá (nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) khóa cửa, không người trông coi, Thịnh nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng mang theo lưỡi cưa sắt, cắt khung cửa rồi đột nhập lấy 17kg khô mực các loại trị giá hơn 15 triệu đồng. Số tài sản này được Thịnh giao cho một người bạn (chưa rõ lai lịch) mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Chiều cùng ngày, anh Được phát hiện vụ trộm và trình báo công an. Đến 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thịnh.

Tuy nhiên, Thịnh bỏ trốn, nên ngày 18/7, Công an tỉnh An Giang phát lệnh truy nã.

Trước sự truy bắt và vận động của cơ quan điều tra, tối 7/12, Thịnh đến Công an tỉnh An Giang đầu thú, xin hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.